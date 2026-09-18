Zborurile de pe Aeroportul Naţional Ronald Reagan din Washington au fost suspendate timp de aproximativ 20 de minute, după ce doi piloţi au observat o dronă în zona de decolare şi aterizare.

Alerta a fost raportată de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), citată de CNN, iar primul semnal de alarmă a fost surprins pe înregistrările audio ale turnului de control.

„Am văzut, parcă, o dronă sau ceva ce a trecut în zbor, probabil la jumătatea pistei”, a transmis prin radio pilotul unei aeronave regionale American Airlines, care ateriza venind din Tulsa, către turnul de control, potrivit unei înregistrări audio captate de aplicaţia ATC.com.

„Şi eu am văzut o lumină despre care am crezut că ar putea fi o dronă”, a adăugat pilotul unei curse charter care aştepta să decoleze spre New Jersey.

După aceste raportări, turnul de control a decis oprirea imediată a zborurilor.

Controlorul de trafic i-a avertizat pe ceilalţi piloţi aflați în zonă cu privire la „activitatea neautorizată a unui UAS (sistem aerian fără pilot) raportată în vecinătatea DCA; tipul şi culoarea sunt necunoscute”.

Oficialul din turnul de control i-a confirmat pilotului de la American Airlines că alerta este una reală: „Cu siguranţă nu a fost ceva imaginar”, transmite Hotnews.

Personalul operaţional al aeroportului a căutat drona, dar nu a găsit-o. Autorităţile locale şi federale au fost informate despre incident, a precizat FAA într-un comunicat.

FBI investighează activităţile ilegale cu drone, iar acuzaţiile la nivel federal pot atrage pedepse de până la un an de închisoare şi amenzi de până la 100.000 de dolari.

Zborul aeronavelor fără pilot este interzis în mare parte din spaţiul aerian din jurul oraşului Washington, DC. Aeroportul Naţional Reagan se află la doar câţiva kilometri de Casa Albă şi de Capitoliu, fiind situat chiar lângă Pentagon.

Zona din jurul aeroporturilor este, de asemenea, interzisă pentru drone, din cauza riscului de coliziune cu aeronave care transportă pasageri.

În ianuarie 2025, Aeroportul Naţional Reagan a fost locul celui mai grav accident aviatic din Statele Unite din ultimele două decenii, când un elicopter Blackhawk al Armatei SUA, cu echipaj uman, s-a ciocnit cu o aeronavă regională American Airlines. Şaizeci şi şapte de persoane şi-au pierdut viaţa.

Suprasolicitat și întins pe doar 860 de acri, Aeroportul Reagan se numără printre cele mai aglomerate din SUA, iar pista sa principală este cea mai utilizată din țară, cu peste 800 de mișcări zilnice, conform autorităților locale.