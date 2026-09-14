O dronă despre care autoritățile poloneze presupun că ar fi de origine rusă a fost găsită în Marea Baltică, în apropierea localității Rusinowo. Aparatul a fost recuperat de militari, iar zona a fost securizată pentru efectuarea verificărilor.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că drona a fost localizată în apropierea plajei din Rusinowo, lângă Jarosławiec.

Potrivit examinării preliminare, ar fi vorba despre o aeronavă militară fără pilot provenită din Rusia. Dispozitivul a fost preluat de serviciile competente pentru investigații suplimentare.

Autoritățile poloneze verifică originea dronei

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a confirmat că toate datele disponibile până în prezent indică o posibilă origine rusă a aparatului.

Oficialul a declarat în Parlament, în cadrul unei ședințe informative dedicate incidentului, că Polonia se află în prezent printre principalele ținte ale acțiunilor de tip hibrid și ale activităților de supraveghere.

Tomczyk a avertizat că Rusia va continua să testeze capacitatea de reacție a Poloniei prin diferite metode și a îndemnat populația să fie mai atentă la astfel de amenințări, transmite Digi24.ro.

Polonia, în alertă din cauza dronelor rusești

Autoritățile poloneze monitorizează îndeaproape activitatea dronelor și rachetelor rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat în mai multe rânduri de aparate asociate atacurilor rusești.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, când aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei.