O dronă s-a prăbușit vineri după-amiază în apropierea localității Luncavița, județul Tulcea, la doar cinci kilometri de frontiera cu Ucraina. În urma impactului s-a produs o explozie, urmată de un incendiu într-o zonă împădurită. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea și din estul județului Galați.

Ministerul Apărării Naționale a fost sesizat prin numărul 112 cu privire la prăbușirea dronei în zona localității Luncavița, în apropierea carierei de piatră Cetățuia.

Potrivit primelor informații oferite de MApN, drona nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale Armatei. Autoritățile explică acest lucru prin faptul că aparatul ar fi evoluat la o înălțime foarte mică.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită. Din informațiile preliminare, nu au fost înregistrate victime și nici pagube materiale.

O echipă a Ministerului Apărării, deplasată în zonă cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, urmează să cerceteze locul prăbușirii și să stabilească circumstanțele incidentului.

Explozie și incendiu după prăbușire

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că, după impact, a avut loc o explozie, urmată de izbucnirea unui incendiu.

La fața locului a fost trimis un echipaj format din cinci subofițeri ai Secției de Pompieri Măcin, cu o autospecială de stingere.

Ulterior, pompierii au precizat că incendiul nu mai era vizibil, însă echipele au continuat căutările pentru identificarea exactă a locului în care s-a prăbușit drona. La operațiune participă și rangeri din zonă.

RO-Alert în nordul județului Tulcea

Incidentul a determinat autoritățile să instituie alertă aeriană în nordul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU la ora 11:45, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert. Alerta a vizat atât localitățile din nordul județului Tulcea, cât și zona de est a județului Galați.

Autoritățile recomandă populației să urmeze indicațiile transmise prin sistemele oficiale de avertizare și să evite apropierea de eventualele fragmente provenite de la drone.

Un nou incident, după cel de joi

Prăbușirea de la Luncavița are loc la doar o zi după ce radarele Armatei Române au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței.

Joi, cinci drone au fost monitorizate, iar una dintre acestea a pătruns pentru aproximativ zece minute în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

În nordul județului Tulcea a fost emis și atunci un mesaj RO-Alert.

Bolojan: „Dotarea cu sisteme de combatere a dronelor este o necesitate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în contextul războiului din Ucraina, România trebuie să se aștepte la astfel de incidente în apropierea frontierei.

Șeful Guvernului a subliniat că resturi de drone sau chiar drone care ajung în zona porturilor ucrainene pot devia spre teritoriul României.

„Forțele noastre fac ceea ce ține de ele pentru detectarea dronelor”, a declarat Bolojan, precizând că dotarea rapidă a Armatei Române cu sisteme capabile să combată dronele devine o necesitate.

Incidentul de la Luncavița readuce astfel în prim-plan riscurile generate de războiul din Ucraina pentru localitățile românești aflate în apropierea frontierei.