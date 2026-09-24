O dronă s-a prăbușit și în România, fără să facă victime. Aceasta a pătruns în spațiul aerian al țării vecine prin nordul județului Botoșani și căzut după un parcurs de patru minute, în apropiere unei localități din județul Suceava. Două avioane de luptă au fost ridicate pentru monitorizarea aparatului, iar oamenii din Botoșani și Suceava a primit mesaje RO-Alert.

Aparatul de zbor a fost observat în timp ce traversa zona de nord a României. Militarii îl detectaseră însă cu ajutorul radarelor încă atunci când se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Potrivit Ministerului Apărării de la București, drona a intrat în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru a monitoriza situația. În același timp, autoritățile au transmis populației din Botoșani și Suceava un mesaj RO-Alert. Era ora 06:26 de minute.

La scurt timp, drona a dispărut de pe radar. Aparatul s-a prăbușit în apropiere de Solca, într-o zonă împădurită. Imaginile filmate la fața locului arată mai multe fragmente ale aparatului, împrăștiate printre copaci.

Autoritățile spun că aparatul a zburat aproximativ patru minute în spațiul aerian al României înainte să se prăbușească. Acești bărbați au fost primii care au ajuns la locul prăbușirii.

„Cât de mare e?

Are vreo 3-4 metri.

Părea să aibă încărcătură

A explodat până a ajuns jos, s-a lovit în copaci.

Ce ați auzit?

O bubuitură foarte mare și am văzut când o căzut.”

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat public ce tip de dronă era și nici de unde provenea aparatul. Resturile urmează să fie analizate, iar anchetatorii trebuie să stabilească circumstanțele exacte în care drona a ajuns în spațiul aerian românesc.