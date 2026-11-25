Cea mai frumoasă femeie din univers, în acest an, este o tânără de 27 de ani din Puerto Rico. Aceasta a câștigat titlul de Miss Univers, la care au râvnit 116 concurente din întreaga lume. La 27 de ani, aceasta a intrat în istoria competiției, devenind prima femeie căsătorită și mamă care câștigă titlul. Și Republica Moldova a participat la celebrul concurs de frumusețe, însă concurenta noastră nu a ajuns în finală.

„Noua Miss Univers este Puerto Rico!”

Câștigătoarea este reprezentanta statului Puerto Rico. În vârstă de 27 de ani, Jennifer Baretto a primit coroana de la deținătoarea titlului de anul trecut și a fost întâmpinată cu aplauze de publicul din sală.

Pe locul al doilea s-a clasat reprezentanta Republicii Dominicane, iar poziția a treia i-a revenit concurentei din Venezuela. Top 5 este completat de participantele din Filipine și Noua Zeelandă.

Republica Moldova a fost reprezentată de Dorina Darii, care a urcat pe scenă într-un costum național numit „Sufletul Moldovei”. Ținuta a îmbinat elemente ale portului popular cu detalii moderne: un corset alb cu broderii roșii, o fustă lungă din dantelă și un șorț roșu amplu.

„Moldova! Acest costum se numește „Sufletul Moldovei” și este inspirat din portul tradițional, reinterpretat dintr-o perspectivă feminină modernă.”

Deși a participat la probele preliminare, concurenta din Moldova nu s-a clasat în primele 30 de semifinaliste. Participantele sunt evaluate nu doar după aspectul fizic, ci și în cadrul interviurilor, al defilărilor în costum de baie și rochii de seară, dar și prin felul în care răspund la întrebările juriului. Ediția din acest an a fost una aniversară, marcând 75 de ani de la lansarea concursului.