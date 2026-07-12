Folosirea copiilor cu dizabilități, alimentarea repetată sau montarea rezervoarelor ascunse. Sunt doar câteva dintre metodele prin care unii șoferi din Rusia încearcă să ocolească restricțiile și cozile de la benzinării. Un astfel de truc a provocat un scandal uriaș în Penza, după ce o influenceriță a publicat un videoclip în care susține că a folosit copilul cu dizabilități al unei prietene pentru a beneficia de alimentare cu prioritate. Imaginile au stârnit indignare, iar poliția a demarat o anchetă.

Femeia își începe filmarea chiar din mașină. Cu zâmbetul pe buze, spune că a venit la benzinărie însoțită de copilul cu dizabilități al unei prietene și că are asupra ei și certificatul care atestă boala. Totul este prezentat drept un „lifehack” prin care poate evita coada de la pompă.

„Sentimentul acela când trebuie să alimentezi mașina și ai luat de la o prietenă copilul cu dizabilități. Am luat și certificatul. Acum o să alimentez fără să stau la coadă. Lifehack!"

În imagini, influencerița îl arată pe copil, apoi filmează șirul lung de mașini care așteaptă să alimenteze. Câteva momente mai târziu, explică faptul că angajații benzinăriei au direcționat-o către o pompă destinată persoanelor cu dizabilități și vehiculelor speciale.

„Ne-au trimis la pompa de rezervă. Este singura de aici. În sfârșit, putem alimenta. Aceasta este destinată persoanelor cu dizabilități și mașinilor speciale. Toți ceilalți stau la coadă."

Presa rusă scrie că incidentul s-a petrecut în orașul Penza, aflat la aproximativ 500 de kilometri de Moscova. Jurnaliștii au discutat și cu mama copilului, care a declarat că femeia din imagini este nașa băiatului. Ea spune că nu știa nimic despre videoclip și nici despre modul în care acesta urma să fie prezentat pe rețelele de socializare. Însă acesta nu este singurul mod prin care șoferii încearcă să ocolească restricțiile impuse la alimentarea cu carburanți. În mai multe regiuni ale Rusiei, unii conducători auto își montează rezervoare suplimentare ascunse, deghizate în rezervorul principal, pentru a transporta cantități mai mari de combustibil decât permit regulile.

Alții recurg la alimentări repetate. După ce umplu rezervorul până la limita admisă, ies din benzinărie, se așază din nou la coadă și revin la pompă pentru o nouă alimentare. În unele regiuni, autoritățile au introdus sisteme electronice de verificare pentru a împiedica astfel de practici.

Au apărut și alte metode. Unii șoferi schimbă tipul de combustibil în timpul alimentării, profitând de faptul că limitele sunt aplicate separat pentru anumite sortimente de benzină. Alții plătesc persoane dispuse să stea ore întregi la coadă în locul lor, contra cost. La benzinării se formează cozi de kilometri, iar în unele zone șoferii spun că sunt nevoiți să aștepte chiar și 17 ore pentru a-și alimenta mașinile.

„Este aproape ora 2 noaptea. În rând pană la benzinărie mai sunt vreo 50 de mașini”.

În același timp, armata ucraineană continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse. Noaptea trecută, dronele au lovit rafinăria din Sîzran, din regiunea Samara, una dintre cele mai mari din zonă. Potrivit autorităților ucrainene, au fost vizate și zece petroliere, patru feriboturi din Marea Azov și un tren care transporta combustibil.