Pentru unii șoferi, parcarea poate fi o adevărată provocare. O mașină din China, însă, a dus această misiune la un cu totul alt nivel.

Automobilul electric a încercat de 868 de ori să parcheze, fără să se dea bătut, deși era singur în parcare. Timp de aproape trei ore, mașina a repetat aceeași manevră. S-a oprit abia după ce a reușit, în cele din urmă, să parcheze.

Cauza incidentului nu este clară. Printre posibilele explicații se numără o eroare de software sau activarea repetată a funcției de parcare de la distanță, prin telefon. Acum rămâne de văzut dacă proprietarul va mai avea curajul să o lase singură în garaj.