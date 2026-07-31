Țițeiul unui tanc petrolier aflat sub sancțiuni se scurge în largul coastelor Omanului, iar scurgerea s-a extins în ultimele zile, sporind îngrijorarea cu privire la posibile daune ecologice în zonele de coastă, arată o analiză a imaginilor din satelit și a specialiștilor în transport maritim, potrivit Reuters.

Conform datelor de urmărire a navei, petrolierul „Caroline Bezengi” a încărcat țiței rusesc în portul Novorossiisk de la Marea Neagră înainte de a pleca în cea mai recentă călătorie.

Nava a semnalat pentru prima dată dificultăți pe 8 iunie în largul portului Mukalla din sudul Yemenului, au declarat două surse din domeniul securității maritime, adăugând că evaluările inițiale indicau faptul că la bord a avut loc o explozie, transmite hotnews.ro.

O imagine din satelit din 28 iulie arată o pată întunecată de petrol în apă lângă navă și pete mai deschise la culoare la nord de insula al-Qibliyyah, care se află aproape de coasta Omanului și face parte dintr-o zonă marină protejată.

„Petele de petrol mai închise la culoare indică faptul că cel puțin una dintre carenele navei de stocare a țițeiului pare să fie acum perforată, iar nava prezintă scurgeri de petrol”, a declarat Wim Zwijnenburg, specialist în teledetecție la organizația olandeză de promovare a păcii Pax, după ce a analizat imaginile.

Sezonul musonic din zonă, care atinge de obicei apogeul în iulie și august, poate aduce condiții meteorologice severe care ar putea răspândi rapid țițeiul, a adăugat Zwijnenburg.

Imaginile din satelit arată că nava se înclină

Agenția de presă Reuters notează că a verificat faptul că nava care apare în imaginile recente suprinse din satelit este „Caroline Bezengi”, pe baza structurilor de pe punte și a vopselei, care se potrivesc cu imaginile de arhivă ale navei, care face obiectul sancțiunilor Uniunii Europene și ale Regatului Unit pentru presupusa implicare în transportul de combustibili rusești.

Proprietarul acesteia, înregistrat în bazele de date din domeniul transportului maritim ca fiind Rentoor Shipmanagement, cu sediul în Shanghai, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere. Ministerul Transporturilor, Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Oman nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Un specialist în petroliere care a analizat imaginile din satelit a afirmat că nava se înclină probabil pe o parte. Alte surse din domeniul maritim au avertizat că aceasta s-ar putea dezintegra la un moment dat.

„În prezent, nava nu s-a dezintegrat. Autoritățile poartă în prezent discuții privind abordarea riscurilor de siguranță și de mediu”, a declarat la începutul acestei săptămâni un purtător de cuvânt al Organizației Maritime Internaționale (OMI) a ONU, adăugând că aceasta monitorizează îndeaproape situația.

Rusia utilizează petroliere vechi, adesea prost întreținute, în așa-numita sa „flotă fantomă” pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de țiței.

Nu este clar dacă avariile provocate de explozie la bordul navei au fost cauzate de un posibil atac al Ucrainei, care a vizat în ultima perioadă petroliere care au legături cu Rusia, sau dacă au fost generate de conflictul din Orientul Mijlociu.