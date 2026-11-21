Armata finlandeză a detectat sâmbătă dimineață un „atac cu drone” asupra unei nave cargo rusești în Golful Finlandei, potrivit Ministerului Apărării din această țară nordică, care și-a informat apoi aliații din cadrul NATO, potrivit AFP și Reuters.

„Sâmbătă dimineață, forțele de apărare finlandeze au detectat un atac cu drone împotriva unui cargobot rus la vest de Suursaari, în estul Golfului Finlandei, în apele internaționale”, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat, fără a specifica originea atacului.

Nava a suferit avarii, a mai transmis ministerul, fără a da informații cu privire la echipajul acesteia.

Potrivit grănicerilor finlandezi, care au fost trimiși imediat la fața locului, nava de marfă a luat foc și a fost purtată de curenți din apele internaționale în apele teritoriale finlandeze.

„Situația nu prezintă în prezent niciun pericol” pentru restul traficului maritim, au precizat autoritățile de la Helsinki.

„Ucraina are dreptul să riposteze împotriva agresorului”

Finlanda a informat imediat Alianța Atlantică cu privire la incident, a precizat Ministerul Apărării.

Au fost introduse, de asemenea, „restricții temporare” în spațiul aerian și în zona maritimă din partea estică a Golfului Finlandei.

„Războiul se extinde până la porțile noastre. Autoritățile finlandeze gestionează situația din Golful Finlandei, unde o dronă a lovit o navă comercială rusă. Ucraina are dreptul să riposteze împotriva agresorului”, a declarat prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, pe X.

Totuși, originea dronei nu a fost precizată de autoritățile finlandeze până la ora publicării acestui articol.

Nici Ministerul Apărării, nici forțele armate, nici poliția de frontieră nu au comunicat informații care să permită stabilirea provenienței acesteia.

Ce spun rușii despre incident

Autoritățile ruse au declarat sâmbătă că navă de transport marfă cu destinația Kaliningrad a fost atacată de două drone în apele neutre din Golful Finlandei, la trei mile marine (aprox. 5,5 km) de granița cu Rusia.

Echipajul este în curs de evacuare, iar amploarea pagubelor era în curs de evaluare, a declarat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad care are ieșire la Golful Finlandei.

Drozdenko a mai afirmat că 80 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

Guvernatorul Kaliningradului, Alexei Besprozvannykh, a afirmat că incidentul nu reprezintă o amenințare pentru aprovizionarea regiunii.

Kaliningrad este o exclavă rusă situată la Marea Baltică, care se învecinează cu Polonia și Lituania. Aceasta a constituit ocazional un punct de tensiune între Rusia și Uniunea Europeană și NATO, scrie hotnews.ro