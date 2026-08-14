O nouă dronă a fost descoperită, vineri, în judeţul Tulcea, în zona localităţii Plauru, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN), precizând că zona a fost securizată.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat în cursul zilei de vineri, 14 august, despre o dronă descoperită în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea. O echipă de specialişti din cadrul MApN s-a deplasat la faţa locului, a identificat obiectul şi a securizat zona”, au transmis reprezentanţii MApN într-o postare pe Facebook.

Vineri a mai fost descoperită o dronă în acest județ de la granița cu Ucraina – în apropierea localităţii tulcene Greci, în Munţii Măcinului – la faţa locului fiind şi urme de combustie pe o suprafaţă limitată, transmite hotnews.ro.



„Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune”, anunţau reprezentanţii MApN.

Și în urmă cu o zi, radarele Armatei au detectat ţinte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Cinci drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul naţional.