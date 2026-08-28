O femeie de 70 de ani din Tokmak a fost condamnată în Rusia la 15 ani de închisoare după ce ar fi donat circa 600 de euro armatei ucrainene. Kievul pregătește acum o solicitare oficială pentru returnarea ei.

Comisarul Parlamentului ucrainean pentru drepturile omului, Dmîtro Lubineț, a anunțat că autoritățile de la Kiev vor cere oficial Moscovei returnarea femeii. Solicitarea urmează să fie transmisă după ce o instanță din Moscova a menținut condamnarea de 15 ani de închisoare, scrie united24media.com.

Lubineț a precizat că instituția sa a urmărit cazul Svetlanei Loi și a documentat sentința pronunțată de instanța rusă.

„Din câte știm, întreaga ei vină constă în faptul că a făcut o donație către una dintre unitățile militare, în timp ce se afla fizic pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei”, a declarat Lubineț.

Kievul cere informații despre starea ei

Pe lângă returnarea Svetlanei Loi, autoritățile ucrainene vor solicita Rusiei acces imediat la aceasta și informații oficiale despre starea sa de sănătate și despre condițiile în care este deținută.

„În prezent pregătesc o astfel de solicitare, iar aceasta va fi transmisă părții ruse mâine”, a spus Lubineț.

Demersul vine după ce instanțele ruse au menținut pedeapsa de 15 ani de închisoare.

24 de transferuri, în valoare de aproximativ 600 de euro

Potrivit publicației ruse Mediazona, procurorii au acuzat-o pe femeie că a efectuat 24 de transferuri către Forțele Armate ale Ucrainei, în valoare totală de 63.420 de ruble, aproximativ 600 de euro.

Transferurile ar fi fost făcute între ianuarie și noiembrie 2024, în timp ce Svetlana Loi se afla în Tokmak, oraș aflat sub ocupație rusă.

O instanță controlată de Rusia din teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie a condamnat-o inițial la 15 ani de închisoare, în luna februarie. Femeia a contestat ulterior verdictul, însă Prima Curte de Apel din Moscova i-a respins apelul și a menținut sentința.

A început să cânte în sala de judecată

Înainte ca instanța de apel să anunțe decizia, Svetlana Loi a început să cânte un cunoscut cântec ucrainean, „Cântecul despre prosop”, bazat pe un poem al poetului ucrainean Andrii Malîșko.

Momentul a avut loc în timp ce femeia își aștepta verdictul în instanță.

Cazul Svetlanei Loi nu este unul izolat. Într-un dosar separat, o instanță controlată de Rusia din Berdiansk, oraș aflat temporar sub ocupație, a condamnat o femeie în vârstă de 74 de ani la 14 ani de închisoare, scrie știrileprotv.ro