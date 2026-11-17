Roma a fost, pentru câteva zile, locul de întâlnire al celor mai frumoase pisici din lume. Sute de feline au participat la cea mai importantă expoziție de profil din Italia, însă vedeta competiției a fost o pisică cu ochi mari, portocalii și o blană extrem de bogată, care a plecat acasă cu marele trofeu.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a două zile, a avut și o latură emoționantă. 25 de pisici salvate de pe străzi și-au găsit o familie.

Pisici de toate rasele, mărimile și culorile sunt vedetele expoziției de la Roma. Câteva exemplare din rasa Maine Coon impresionează prin talie și ochii pătrunzători. Un juriu internațional le evaluează după criterii stricte, scrie știrileprotv.ro

Manuela Centamore, FIFe (Fédération Internationale Féline), judecător: „În primul rând, mă uit la postura pisicii. Este primul lucru care îmi atrage atenția. Abia apoi încep examinarea: le verific corpul, capul, blana și textura acesteia. Fiecare rasă are caracteristici specifice care trebuie evaluate.”

Marele trofeu a fost câștigat de Ivano, o pisică persană neagră, cu ochi mari, portocalii și blana foarte pufoasă.

Vita Motolese, crescător: „Ne întoarcem acasă cu numeroase premii, printre care două titluri de „Best in Show” și două premii „Best of Variety”. A fost desemnată și cea mai frumoasă pisică a expoziției. Suntem foarte fericiți!”

Evenimentul nu a fost doar o paradă a celor mai frumoase pisici. 25 de feline salvate de pe străzi au fost oferite spre adopție.

Marzia Pacella, președintele „Asociației Arca – Gatti della Piramide”: „Avem, de exemplu, mai multe pisici orfane, al căror stăpân a murit și a lăsat în urmă 20 de animale. Am reușit să găsim familii pentru multe dintre ele în aceste două zile. Avem și câțiva pui găsiți în zona rurală din apropiere de Caserta, după ce mama lor a fost lovită mortal de o mașină. I-am luat în grijă și le-am găsit, la rândul lor, familii adoptive.”

Încântați de ediția din acest an, organizatorii spun că unul dintre marile atuuri ale concursului este chiar Roma, un oraș în care evenimentele dedicate pisicilor se bucură întotdeauna de un mare succes.

Gianluca Guarino, organizator SuperCat Show: „Roma este un oraș cu adevărat iubitor de pisici. Am avut 800 de feline în cele două zile, iar numărul vizitatorilor a ajuns deja la aproximativ 20.000. Este, fără îndoială, o ediție-record, iar noi credem că evenimentul crește de la an la an.”