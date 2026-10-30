Continuă ancheta cumplitului accident feroviar produs miercuri în Spania! Controlorii din centrul de coordonare Atocha din Madrid au ordonat mecanicului unuia dintre trenuri să urmeze o procedură greșită, înainte ca acesta să intre în coliziune cu celălalt tren. Pe de alta parte- medicii legiști au făcut autopsia a 48 de victime și au reușit să identifice oficial cinci dintre cei 69 de morți. Atentie, urmeaza imagini cu un puternic impact emotional!

În aceste imagini, filmate de un pasager, vedem intervenția echipelor de salvare imediat după coliziunea celor două trenuri. Pompierii au urmat indicațiile supraviețuitorilor pentru a ajunge la oamenii captivi în vagoanele răsturnate.

„Cei care erau răniți, dar încă se puteau deplasa, s-au așezat pe câmp. Apoi am încercat să scoatem oamenii prinși acolo, în vagoane, sau care-și pierduseră cunoștința. Dar mare lucru noi nu puteam face, pentru că era foarte greu să intri acolo."

Trupurile victimelor au fost transportate la Institutul de Medicină Legală din Toledo, unde membrii famililor au venit pentru a da probe ADN care să contribuie la identificarea lor.

Rares NĂSTASE, REPORTER PROTV „Pe strada unde se află Institutul Medico-Legal, accesul a fost restricționat începând cu această dimineață. Nu se mai circulă nici cu mașinile nici pietonal. Se vede ca acolo e si politia. Sunt cei de la ISU spaniol care au adus si doua containere mari. Activitatea de aici e intesificata. Autoritățile au anunțat că au fost adusi 30 de medici legiști. Sunt cu cinci mai mulți decât ieri."

În paralel, la locul accidentului, s-a continuat intervenția pentru a doua noapte consecutiv, pentru îndepărtarea resturilor și colectarea tururor probelor biologice. Printre victimele identificate până acum se află mecanicul trenului Renfe, care a lovit garnitura de pasageri staționată. Antonio avea 36 de ani și era pasionat de trenuri, la fel ca tatăl și bunicul lui. În accident a murit și Jullieta Gallego, o atletă care doar ce împlinise 27 de ani, dar și o tânără de origine argentiniană. Pe lista decedaților se află și Fatima Banez, politician al Partidului Popular, fost ministru. Regele Felipe și regina Letizia i-au vizitat pe pasagerii răniți, la spitalul universitar din Toledo.

Felipe, REGELE SPANIEI „O anchetă este în curs și trebuie să stabilească de ce și cum s-a produs această catastrofă, urmând să fie studiate și luate măsuri pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată.”

Din primele informații, accidentul a fost provocat de o eroare umană, în contextul unei probleme la sistemul automat de siguranță. Trenul de pasageri al companiei de stat a primit indicații să repornească la viteză normală, deși 25 de km mai în față, pe aceeași linie o altă garnitură nu putea reporni.

„-Cum este posibil ca nimeni să nu se fi uitat pe ecran pentru a vedea că era un tren oprit pe linie?

- În ceea ce privește accidentul, deși vina este deja atribuită direct colegilor noștri, există multe lucruri care s-ar fi putut întâmpla. Este posibil chiar ca semnalele să nu fi funcționat corect. În acest moment nu știm clar. "

Potrivit sindicatelor, numărul controlorilor de trafic feroviar nu a crescut în același ritm cu volumul traficului de după liberalizarea pieței feroviare din Spania. Iar acest lucru duce la suprasolicitare si erori, pe fondul oboselii.