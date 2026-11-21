Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia, vineri, de „o provocare intenţionată”, după ce două presupuse rachete de croazieră şi o dronă au pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-au prăbuşit în apropierea unui loc în care aliaţii Ucrainei desfăşurau exerciţii militare, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Ştim cu certitudine că ceea ce a căzut din cer provine din Rusia”, a declarat Tusk. El a precizat că nu este o coincidenţă faptul că resturile au căzut pe teritoriul polonez, în apropierea zonei în care aveau loc exerciţiile.

Varşovia a comunicat că cele trei incursiuni au avut loc vineri dimineaţă, în timpul unor atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei vecine. Nu au fost înregistrate victime. Ulterior, Tusk a convocat o celulă de criză formată din miniştri, precum şi din oficiali militari şi din cadrul serviciilor de informaţii.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că autorităţile au recuperat resturi ale unei rachete de croazieră de tip Kh-101 de pe un câmp din apropierea satului Nowy Lipowiec, situat la aproximativ 60 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Se presupune că un al doilea proiectil, care a căzut în apropiere de Rudnik nad Sanem, a fost, de asemenea, o rachetă de croazieră. Un obiect suspect, posibil o dronă, a căzut la Molodycz, la aproximativ 37 de kilometri de graniţă.

Polonia găzduieşte primul exerciţiu militar al Coaliţiei Voinţei, un grup de ţări care sprijină Ucraina. Exerciţiul, condus de Marea Britanie şi Franţa, reuneşte 2.800 de militari din 11 ţări şi se va desfăşura până duminică. Scopul acestuia este de a testa modul în care ar putea fi asigurată o pace durabilă după încheierea războiului.

Un purtător de cuvânt al comandamentului militar polonez a declarat că au fost detectate 11 posibile incursiuni în spaţiul aerian în timpul atacurilor ruseşti asupra vestului Ucrainei, confirmând că trei dintre acestea au pătruns pe teritoriul Poloniei.

Comandamentul a precizat că, în primul val de atacuri, Rusia a utilizat în principal drone cu propulsie cu reacţie în apropierea graniţei cu Polonia, urmate de un al doilea val compus, în mare parte, din rachete ghidate de tip Kalibr şi Kh-101. Polonia a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16, iar două aeronave suedeze de tip Gripen au fost, de asemenea, în aer.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că cele mai recente atacuri au vizat, printre altele, vestul Ucrainei.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au condamnat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă la Bruxelles, încălcarea spaţiului aerian polonez. „Suntem pe deplin solidari cu poporul polonez şi vom continua să ne consolidăm capacitatea de apărare”, a declarat von der Leyen.

Costa a pledat pentru unitatea Uniunii Europene în a face presiuni asupra Moscovei pentru a începe negocieri de pace şi a pune capăt războiului din Ucraina. „Rusia merge în direcţia greşită”, a spus el.

Polonia, stat membru al UE şi al NATO, este un aliat politic şi militar esenţial al Ucrainei. De asemenea, Varşovia consideră Rusia o ameninţare directă şi îşi extinde forţele armate.

La sfârşitul lunii iulie, un proiectil a căzut în apropierea localităţii poloneze Tarnawa Kolonia. Nu au existat victime. Guvernul polonez a identificat proiectilul ca fiind o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101, scrie hotnews.ro