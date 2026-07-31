Autoritățile poloneze spun că racheta rusească de croazieră, care a intrat și a lovit un teren viran din Polonia, joi dimineață, transporta, cel mai probabil, încărcătură explozivă. Proiectilul a căzut pe câmp, la 80 de kilometri de granița cu Ucraina. După acest incident grav, și incursiunile dronelor rusești în România, NATO a anunțat că va trimite avioane, pentru a proteja spațiul aerian din România, Estonia și Lituania. Astfel, Spania va trimite la Mihail Kogălniceanu 200 de soldați, șapte avioane de vânătoare F-18 și trei elicoptere, alocate misiunilor de combatere a dronelor.

Locuitorii din Tarnawa Kolonia, situată la 80 de km de frontiera cu Ucraina, au auzit, puțin înainte de ora locală 04:00 o explozie puternică.

Dupa ce s-a luminat, autoritățile poloneze au gasit un crater cu diametrul de 10 metri si resturi ale unui obiect neidentificat.

Donald TUSK, PRIM-MINISTRU AL POLONIEI: „Potrivit experților militari, marea majoritate a urmelor, inclusiv resturile componentelor recuperate, susțin ipoteza unei rachete rusești Kh-101. Este o rachetă de croazieră capabilă să poate încărcătură explozivă. Cel mai probabil a avut loc și o explozie aici. A fost așadar un incident foarte serios. Însă nu avem motive să credem că ținta a fost Polonia.”



Donald Tusk a precizat ca forțele poloneze au fost pe punctul de a doborî proiectilul.



Ireneusz NOWAKCOMANDANTUL OPERAȚIONAL AL FORȚELOR ARMATE ALE POLONIEI: „S-a întâmplat ca avionul nostru de luptă F-16 și pilotul său să se afle exact în punctul în care racheta a lovit solul. Dacă racheta și-ar fi continuat traiectoria, ar fi fost luată decizia de a o doborî. Totuși, racheta a căzut într-o zonă izolată, nelocuită și neamenajată.”



Ieri pe cand rusii bombardau masiv Ucraina, armata poloneza a ridicat de la sol avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian.

Alertele antiaeriene au rasunat in cea mai mare parte a Ucrainei, din Lvov pana la Odesa si Kiev. Bombardamentele rusesti au avut cel mai grav impact în orașul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, după un atac cu o rachetă balistică de tip Iskander.

Volodimir ZELENSKI PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Rușii au folosit o rachetă nord-coreeană pentru prima dată după mult timp, potrivit datelor preliminare. Acest război s-ar fi putut încheia cu mult timp în urmă, dar Putin nu dorește acest lucru. Într-o zi caută arme în Coreea de Nord, în alta în Iran. Sper din tot sufletul că toți partenerii noștri, în special partenerii americani și prietenii noștri din Europa, vor înțelege că vieți omenești depind de ajutorul lor pentru Ucraina.”