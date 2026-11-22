O șuviță de păr care i-a aparținut primului președinte al Statelor Unite, George Washington, a fost vândută la licitație cu 4.000 de dolari (aproximativ 3.700 de euro).

Părul era păstrat într-o ramă și a aparținut, inițial, unui bărbat care l-a găzduit pe Washington la cină, cu puțin timp înainte de moartea acestuia, relatează BBC.

Potrivit casei de licitații Richmond Auctions, șuvița s-a aflat în posesia lui John Gadsby, care l-a primit pe George Washington la cină în 1799. Ulterior, obiectul a fost păstrat în familia acestuia, până când un descendent al lui Gadsby i l-a vândut colecționarului John K. Lattimer.

Identitatea persoanei care a cumpărat șuvița la licitația de sâmbătă nu a fost dezvăluită.

Nu este însă cel mai mare preț obținut vreodată la licitație pentru o șuviță de păr care i-ar fi aparținut lui Washington. În 2021, trei fire de păr despre care se crede că au fost tăiate în apropierea momentului morții sale sau după deces au fost vândute cu aproape 40.000 de dolari. Acestea erau păstrate într-un medalion, scrie știrileprotv.ro