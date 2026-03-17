Sri Lanka a declarat fiecare zi de miercuri ca fiind liberă pentru instituțiile publice, pentru a economisi combustibil, pe măsură ce insula se confruntă cu posibile penurii în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, scrie știrileprotv.ro

„Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar să sperăm la ce e mai bun”, a declarat președintele Anura Kumara Dissanayake într-o ședință de urgență cu oficiali de rang înalt, luni.

Aceasta este cea mai recentă măsură de austeritate luată de țările asiatice de când războiul a blocat Strâmtoarea Ormuz, care transporta milioane de barili de petrol din Golful Persic către regiune, scrie BBC.

Aproximativ 90% din petrolul și gazele care au trecut prin strâmtoare anul trecut aveau ca destinație Asia, cea mai mare regiune importatoare de petrol din lume.

Ce măsuri extreme iau alte țări asiatice

În alte țări din Asia, autoritățile au recurs la diferite măsuri de economisire.

În Thailanda, de exemplu, guvernul încurajează oamenii să înlocuiască costumele cu tricouri cu mânecă scurtă pentru a reduce dependența de aerul condiționat, în timp ce în Myanmar, vehiculele private au voie să circule doar în zile alternative, în funcție de numărul de înmatriculare.

În Bangladesh, vacanțele de Ramadan au fost aduse mai devreme în universități, iar autoritățile au introdus întreruperi planificate de energie în întreaga țară pentru a conserva electricitate.

În Filipine, unele instituții guvernamentale au impus ca angajații să lucreze de acasă cel puțin o zi pe săptămână, iar președintele Ferdinand Marcos Jr a interzis călătoriile neesențiale în sectorul public.

Marcos a mai anunțat și ajutoare în numerar pentru șoferii de triciclete, fermieri și pescari pentru a-i ajuta să facă față creșterii prețurilor la combustibil, între 3.000 și 5.000 de pesos (50–84 USD; 38–63 lire sterline).

În Vietnam, cetățenii sunt puternic încurajați să stea mai mult acasă pentru a economisi combustibil. Guvernul a mai cerut oamenilor să „folosească bicicletele, să facă carpooling, să utilizeze transportul public și să restricționeze folosirea vehiculelor personale atunci când nu este necesar”.

Ce măsuri ia Sri Lanka

Noua săptămână de patru zile din Sri Lanka se va aplica și școlilor și universităților, dar nu va afecta instituțiile de stat care oferă servicii esențiale, precum sănătatea sau autoritățile de imigrare, au declarat oficialii.

Autoritățile au ales miercurea în loc de vineri ca zi liberă suplimentară, pentru ca birourile guvernamentale să nu fie închise trei zile la rând.

Șoferii trebuie acum să se înregistreze pentru un „National Fuel Pass”, care raționalizează cantitatea de combustibil pe care o pot cumpăra.

Aceasta a generat nemulțumiri în rândul unor locuitori din Sri Lanka, care consideră că cotele de combustibil – 15 litri pentru mașinile personale și 5 litri pentru motociclete – sunt prea mici.

Mecanismul de raționalizare a fost introdus prima dată în 2022, în timpul celei mai grave crize economice a țării, când rezervele valutare s-au epuizat, iar Sri Lanka nu a mai putut importa produse esențiale și suficiente cantități de combustibil.

Prețurile petrolului au crescut vertiginos de când SUA și Israel au început bombardamentele în Iran la sfârșitul lunii trecute și se situează în prezent în jurul valorii de 100 USD pe baril.