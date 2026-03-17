Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat marţi că războiul în curs de desfăşurare împotriva SUA şi Israelului va modifica ordinea regională, dar nu în sensul dorit de Statele Unite, relatează AFP, scrie știrileprotv.ro

„Ordinea aici (în Orientul Mijlociu) se va schimba, dar nu va fi o ordine în care va prevala voinţa SUA", a afirmat Ghalibaf într-un interviu video difuzat de agenţia de presă Tasnim şi alte media iraniene. „Va fi o ordine regională, autonomă", a spus el.

Israelul şi SUA au lansat în 28 februarie lovituri asupra Iranului, în care a fost ucis ghidul suprem al Republicii islamice Ali Khamenei, declanşând un război care s-a extins în întreg Orientul Mijlociu.

Iranul a ripostat, ţintind interesele israeliene şi americane din întreaga regiune.

Cu două zile înaintea declanşării războiului, în 26 februarie, Washingtonul şi Teheranul au purtat negocieri indirecte la Geneva asupra programului nuclear iranian. Mediatorii din Oman comunicaseră atunci "progrese semnificative", iar noi discuţii urmau să se desfăşoare la Viena săptămâna următoare, aminteşte AFP.

„Ei (SUA şi Israelul) trebuie să ştie că nu mai acceptăm acest ciclu de discuţii", a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf. „Acest ciclu trebuie întrerupt, ameninţarea care apasă asupra Republicii islamice şi a regiunii trebuie eliminată", a ameninţat el.

În iunie 2025, Israelul a lansat atacuri cu câteva zile înainte de a şasea rundă de discuţii programate între Teheran şi Washington, declanşând un război de 12 zile, notează agenţia de presă citată.