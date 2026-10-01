Un om de afaceri bulgar a fost împușcat mortal, în propriul apartament. Este vorba de Iliyan Filipov, proprietarul uneia dintre cele mai mari firme de transport și logistică din Bulgaria și președintele unui club sportiv. Polițiștii au reținut deja un suspect, scrie presa bulgară. Este vorba despre un fost angajat și partener de afaceri al lui Filipov, condamnat pentru o altă crimă în anii ’90.

Martorii au anunțat poliția după ce, în jurul orei unu noaptea, au auzit zgomote neobișnuite. Oamenii legii l-au găsit pe Iliyan Filipov, în vârstă de 53 de ani, mort în apartamentul personal din clădirea pe care o deținea, într-o suburbie a orașului bulgar Plovdiv.

„-Abia acum am aflat că proprietarul complexului a fost ucis. Nu știu nimic altceva, este pentru prima dată când aud despre asta. Tremur.

-Locuiți în această scară?

-Da

-Ați auzit ceva?

-Am auzit un zgomot ciudat, le-am spus deja polițiștilor despre asta.”

Cartierul a fost împânzit de polițiști care au adus cu ei și câini de urmă.

Rayna ZAYKOVA, CORESPONDENT BTV: „Poliția efectuează cercetări și încearcă să găsească martori ai acestei crime grave. Oamenii legii bat la fiecare ușă pentru a putea audia pe oricine a văzut sau a auzit ceva.”

Anchetatorii caută martori și analizează imaginile de pe toate camerele de supraveghere din zonă.

Vanya HRISTOVA, PROCUROR: „Putem confirma că moartea victimei a fost cauzată de o rană prin împușcare. Cu alte cuvinte, crima a fost comisă cu o armă de foc.”

Potrivit presei bulgare, Iliyan Filipov a avut, de-a lungul timpului, dispute publice cu alți oameni de afaceri locali. Dar și anumite conflicte legate de clubul Botev Plovdiv și de construcția stadionului din oraș. În 2023, Filipov declara public că a primit amenințări telefonice. Anchetatorii nu au putut confirma legătura dintre aceste amenințări și crimă.