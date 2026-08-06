După mai multe zile de pregătiri și amânări, a început, în sfârșit, operațiunea de scufundare a barjelor încărcate cu rocă în Dunăre. Două dintre ele vor fi scufundate în această seară, iar celelalte două, mâine dimineață. După o zi întreagă de analize și inspecții, autoritățile au stabilit amplasamentul final al celor patru barje, care vor devia o parte din debitul fluviului spre brațul vechi al Dunării, pentru a asigura apa necesară funcționării reactorului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Sorin RÎNDAȘU, DIRECTOR ADJUNCT ADMINISTRAȚIA APELE ROMÂNE „S-au combinat două propuneri de soluții vor fi două barje în amplasamentul, unde vedeți în momentul de față barca, la circa 500 de metri de intrarea în brațul Bala - acestea vor fi scufundate în cursul zileei de astăzi și în cursul zilei de mîine vom continua cu cele 2 barje care vor fi amplasate mai în amonte cumva oblic față de direcția de curgere a curentului.”

Operațiunea pentru scufundarea primelor barje a început deja, iar celelalte două vor fi lăsate în albia Dunării la o distanță de 300 de metri în amonte mâine dimineață.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PRO TV „Pentru scufundarea controlată și în condiții de maximă siguranță a fiecăreia dintre cele 4 barje, experții au calculat un volum necesar de apă cu care s au inundat camerele etans ale navelor de câteva mii de metri cubi. Oricum spun specialiștii - procesul este reversibil, dacă vreodată va fi cazul. Practic, cu ajutorul unor motopompe apa va fi scoasă din barje , iar acestea vor reveni liniștit la suprafață.”

Sorin RÎNDAȘU, DIRECTOR ADJUNCT ADMINISTRAȚIA APELE ROMÂNE „Efectele vor fi putin mai mici dar vor fi - este speranța cea mai mare partea cu barje care vor fi incarcate cu piatra sa le stabilizeze.”

Între timp nivelul Dunării a scăzut în ultimele 24 de ore cu 2 cm, iar la Cernavodă debitul a ajuns la 300 de metri cubi. Insa la cofluenta dintre bratul Bala si bratul vechi al Dunării sunt inca probleme de siguranta pentru toti cei implicati in operatiune.

Ovidiu OANȚĂ, REPORTER PRO TV „Curenții foarte puternici din zona în care s-a decis scufundarea celor patru barje a continuat să dea mari bătăi de cap, așa că de dimineață a fost luată în calcul crearea unui prag subacvatic din roci, adânc de doi metri și jumătate și lung de 26 de metri de care să se sprijine grupul de nave, însă s-a renunțat rapid la idee pentru că asemenea lucrări ar fi necesitat zeci de ore - ceea ce ar fi dus la amânarea operațiunii de scufundare a barjelor.”

Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă susține că reactorul 2 mai poate funcționa cel mult șase zile, iar scufundărea barjelor ar putea prelungi cu cateva zile această perioadă.

Ilie BOLOJAN, PREMIERUL ROMÂNIEI „În această perioadă, obiectivul este așa cum am spus să menținem toate grupurile care pot produce energie în funționare - cel mai important grup - pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită - este cel de la Cernavodă, grupul 2, care produce 650 de megawatti și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre - partea de dragaj, partea de eliminare a acelui pinten care opturează cursul Dunării, partea de scufundare de barje care se derulează astăzi și probabil mîine sunt măsuri care urmăresc menținea unui debit corespunzător.”

Între timp, a continuat și dragajul brațului vechi al Dunării. Insă nivelul fluviului rămâne extrem de scăzut.

„Aici avea undeva la 2-3 metri adancime, in zona asta unde suntem noi. Cel putin 3 metri. Chiar mai bine. Unde sunt gropile astea ajungea la 4 metri."

În doar câteva zile fâșii mari de pământ au apărut în locul apei, iar localnicii spun ca in unele locuri se poate trece cu piciorul spre Bulgaria.