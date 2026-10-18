Protestele împotriva creșterii costului vieții au degenerat în confruntări violente în mai multe orașe din Italia. La Milano, manifestanții au aruncat cu pietre și petarde în forțele de ordine, au fost avariate stații de autobuz și au fost sparte vitrinele unor magazine. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, iar la Bologna a folosit un tun cu apă și a efectuat șapte arestări.

Mii de studenți, liceeni și alte categorii de manifestanți au ieșit în stradă pentru a protesta față de scumpiri, salariile mici, criza locuințelor și deteriorarea serviciilor publice. O parte dintre manifestații s-au desfășurat pașnic, însă în unele orașe situația a degenerat, iar protestatarii s-au confruntat cu poliția.

La Milano, cortegiul a pornit din Piazza Duomo, însă, pe traseu, unii participanți au aruncat cu pietre și alte obiecte asupra forțelor de ordine. Polițiștii în echipament antirevoltă au răspuns cu gaze lacrimogene și au încercat să disperseze grupurile violente. Mai multe persoane au fost rănite, iar unii manifestanți au fost reținuți sau identificați de poliție.

În centrul orașului, magazinele și-au coborât obloanele, iar turiștii au părăsit zona. Stația de metrou Duomo a fost închisă temporar, în timp ce confruntările au afectat și vitrinele unor clădiri istorice.

Incidente au fost raportate și la Bologna, unde poliția a folosit un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea și a efectuat șapte arestări. La Roma, au avut loc ciocniri în zona dintre Colosseum și Ministerul Educației, iar la Torino, elevii și studenții au manifestat alături de profesori, care au cerut majorări salariale și angajări în sistemul de învățământ.

Nemulțumirile se extind

Protestele nu vizează doar tinerii. În sudul Italiei, agricultorii și transportatorii au blocat mai multe drumuri pentru a denunța creșterea prețurilor la combustibili. Sindicatul transportatorilor Conftrasporto a avertizat că ar putea organiza un blocaj la nivel național, invocând costurile tot mai mari ale energiei.

Guvernul condus de Giorgia Meloni încearcă să limiteze efectele scumpirilor, însă puterea de cumpărare a populației devine o problemă tot mai sensibilă, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru primăvara anului 2027.

Premierul italian a condamnat violențele, subliniind că dreptul de a protesta nu justifică distrugerile.

„A demonstra este un drept. Transformarea orașelor noastre în câmpuri de luptă nu este”, a scris Giorgia Meloni pe platforma X.

Ecoul protestelor din Franța

Violențele din Italia au loc în contextul manifestațiilor de amploare din Franța, unde protestele împotriva scumpirilor și a problemelor din sistemul de protecție socială au degenerat în confruntări, incendieri și jafuri. În orașul Limoges, primăria istorică a fost aproape complet distrusă de un incendiu.

Asemănările dintre cele două situații ridică întrebări privind posibilitatea extinderii tensiunilor sociale în Europa, pe fondul creșterii costului vieții și al nemulțumirilor față de serviciile publice. În Italia, însă, manifestațiile au avut loc din motive multiple, inclusiv în semn de protest față de politicile guvernului în domeniul educației și al apărării.

O nouă manifestație națională împotriva costului ridicat al vieții a fost anunțată pentru sâmbătă, iar sindicatul USB a făcut apel la o grevă generală pe 30 octombrie.