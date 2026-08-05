Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că au avut loc „negocieri care au durat toată ziua” de marți cu Iranul, caracterizând discuțiile în termeni pozitivi, dar amenințând în același timp că va lovi Iranul „foarte tare” dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, potrivit Reuters și AFP.

„Au avut negocieri care au durat toată ziua. Avem discuții foarte bune”, a spus Trump în cadrul unei emisiuni la Fox News.

Qatarul a afirmat marți că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt războiului cu Iranul, deși Teheranul a negat afirmația lui Trump potrivit căreia ar fi în curs discuții.

Strâmtoarea Ormuz „va fi deschisă foarte curând”, a spus Trump, avertizând că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, va exista un atac puternic contra Iranului.

„Dacă se retrag din nou, vor fi loviți foarte tare”, a spus președeintele american.

Întrebat din nou mai târziu, în timp ce se urca în avionul său Air Force One cu destinația Las Vegas, Trump a estimat că noi negocieri ar putea avea loc miercuri sau joi.

Se discută un acord temporar pe 60 de zile

Secretarul de stat, Marco Rubio, a făcut marți referire la „progrese” în negocierile cu Iranul și Omanul, aflate de o parte și de alta a strâmtorii.

Potrivit site-ului Axios, care citează „surse regionale”, se discută un acord temporar de 60 de zile pentru a organiza tranzitul prin strâmtoare între Iran și Sultanatul Omanului.

Conform Axios, acest acord preliminar prevede ca orice transport maritim care intră prin strâmtoare să urmeze o rută nordică prin apele iraniene, iar orice navă care iese să urmeze o traiectorie sudică prin apele controlate de Oman, totul fără taxă de trecere sau drept de trecere.

Ruta mediană ar urma să fie deminată în această perioadă de 60 de zile.

Trump a tot amenințat Iranul

Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, o rută principală pentru aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu, după începerea războiului.

Războiul a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns cu propriile lovituri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze americane.

De atunci, loviturile americano-israeliene asupra Iranului și atacurile israeliene asupra Libanului au ucis mii de oameni și au provocat strămutarea a milioane de persoane, scrie hotnews.ro

Retorica lui Trump din timpul războiului a fost condamnată de experții în drepturile omului atunci când a amenințat că va viza infrastructura civilă iraniană și când a spus, în aprilie, că va distruge civilizația iraniană.

Iranul a avertizat că, dacă SUA ar pune în aplicare astfel de amenințări, forțele iraniene ar ataca instalațiile energetice și economice din regiune.