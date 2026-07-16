Ostilitățile dintre SUA și Iran continuă. Washingtonul a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să ajungă pe Insula Kharg, în strâmtoarea Ormuz, în cadrul blocadei impuse asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a fost ținta unui atac pentru prima dată în această ultimă rundă de atacuri. Totodată, Pakistanul a făcut apel la SUA și Iran să pună capăt violențelor și să reia negocierile, așa cum prevede memorandumul de înțelegere semnat în luna iunie cu medierea Islamabadului.

Kuweitul ripostează la atacuri cu drone lansate de Iran

UPDATE 14:54 Armata din Kuweit a declarat că răspunde la noile atacuri cu drone din partea Iranului, după ce a fost ținta unor atacuri în cursul nopții, conform The Guardian.

„Sistemele de apărare aeriană din Kuweit ripostează în prezent la atacurile ostile cu drone, ca urmare a agresiunii iraniene”, a precizat armata într-un comunicat.

„Orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării țintelor ostile de către sistemele de apărare aeriană.”

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra vecinilor săi din regiune, printre care Kuweit, Bahrain și Iordania, afirmând că vizează bazele americane situate în aceste țări.

O dronă a lovit o navă în largul unui port din Irak

UPDATE 14:24 AFP și Reuters au relatat că o dronă a lovit o navă aflată în largul portului din provincia Basra, din sudul Irakului, conform The Guardian.

Citatând surse din sectorul petrolier și din domeniul securității, agențiile de știri au precizat că nava, care „transporta autoturisme de marcă americană”, sosise astăzi din Emiratele Arabe Unite și a fost lovită în apropierea unui terminal petrolier. Încărcarea țițeiului a fost suspendată la toate terminalele irakiene ca urmare a incidentului.

Nu a fost clar de la început cine a lansat drona.

Ministerul Petrolului din Irak a declarat că verifică informațiile privind căderea unui „obiect” nespecificat asupra unei nave.

Iran: SUA au comis un „atac barbar”

UPDATE 13:47 Iranul a acuzat Statele Unite că au comis un „atac barbar” după ce un spital oncologic din sud-vestul țării a fost nevoit să-și evacueze pacienții din cauza unor atacuri aeriene intense din zonă, conform Al Jazeera.

„Spitalul Shahid Baqaei, un centru de tratament al cancerului pediatric din Ahvaz, a fost evacuat noaptea trecută, după ce SUA au atacat o locație din apropiere. Acest atac barbar – care amintește de atrocitățile comise de Israel împotriva unităților medicale – a provocat suferință și anxietate copiilor internați” – a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei.

El a precizat că „211 de pacienți aflați sub tratament cu chimioterapie” au fost evacuați. Nu a existat nicio reacție imediată din partea SUA.

Pakistanul cere SUA și Iranului să reia negocierile

UPDATE 10:39 Pakistanul a făcut apel la SUA și Iran să pună capăt violențelor și să reia negocierile, așa cum prevede memorandumul de înțelegere semnat în luna iunie cu medierea Islamabadului, conform The Guardian.

„Deși punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere se confruntă cu dificultăți, Pakistanul va continua să încurajeze toate părțile să pună capăt violențelor și să reia discuțiile la nivel tehnic, în conformitate cu memorandumul de înțelegere”, a declarat astăzi Tahir Andrabi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Pakistanului, în cadrul unei conferințe de presă.

Iranul amenință că va distruge infrastructura regională

UPDATE 09:41 Generalul de brigadă Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya din Iran, a amenințat că va răspunde la orice atac al SUA asupra infrastructurii iraniene cu lovituri asupra infrastructurii regionale, conform Al Jazeera.

Într-o declarație difuzată de mass-media de stat iraniană, acesta a afirmat că, dacă Trump își va pune în aplicare amenințările, „toată infrastructura din regiune va fi zdrobită sub loviturile de oțel ale puternicelor forțe armate ale Republicii Islamice Iran, astfel încât să nu mai rămână nicio urmă din ea, ca și cum nu ar fi existat niciodată”.

El a mai spus că Iranul nu va permite intervenția SUA în Strâmtoarea Ormuz.

„Sub nicio formă și în niciun fel nu vom permite Statelor Unite, ca țară străină și din afara regiunii, să se amestece în Strâmtoarea Ormuz. Aceasta este linia roșie de netrecut a Iranului”, a afirmat el.

Garda Revoluționară din Iran anunță că a lovit o bază americană din Iordania

UPDATE 09:40 Garda Revoluționară Iraniană afirmă că a lovit o bază aeriană americană din Iordania cu rachete balistice, ca răspuns la ceea ce descrie drept un atac american în apropierea unui spital oncologic pentru copii din Iran, conform Times of Israel.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) afirmă că forțele americane „au folosit baze aeriene situate în Iordania pentru a ataca diverse zone din Iran, inclusiv împrejurimile unui spital de oncologie pediatrică”, și că forțele sale aerospațiale au ripostat prin „lansarea a două valuri de atacuri cu rachete” asupra bazelor din Iordania.

Statele Unite au anunțat joi dimineață că au scos din funcțiune un petrolier fără încărcătură, în cea de-a cincea zi de atacuri, lansând rachete Hellfire asupra coșului de fum al navei, după ce aceasta a ignorat mai multe avertismente, relatează The Guardian.

Miercuri seara, Statele Unite au țintit apărarea de coastă și bazele de rachete, la câteva ore după o serie separată de atacuri care au vizat, în cursul zilei, depozitele și rampele de lansare ale rachetelor de croazieră de pe Insula Marele Tunb din Iran.

Washingtonul a lovit, de asemenea, ținte situate mai la nord, mass-media de stat relatând despre atacuri asupra capitalei țării, Teheran, iar joi dimineața s-au auzit sunete ale sistemelor de apărare aeriană în tot orașul.

Iranul a ripostat cu atacuri îndreptate împotriva Bahrainului și Kuweitului. Nu au existat informații imediate cu privire la pagube sau victime. Oficialii iranieni afirmă că atacurile americane din ultimele zile au provocat moartea a peste 35 de persoane și rănirea a peste 300 de persoane.

Valurile tot mai intense de atacuri au loc la câteva zile după ce armistițiul dintre cele două părți părea să se fi prăbușit complet, existând temeri privind o revenire la un război pe scară largă.

Comandamentul Central al Armatei SUA a declarat miercuri seara că ultima serie de atacuri a vizat capacitățile militare iraniene „utilizate pentru a amenința navele care tranzitează liber strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă internațională vitală pentru comerțul mondial”.

Presa iraniană a anunțat că au fost lovite patru locații din jurul orașului Ahvaz, precum și Bandar Abbas, principalul oraș portuar de la strâmtoarea Ormuz. De asemenea, rachetele au lovit în apropierea localităților Sirik și Qeshm, din sudul Iranului.

Totodată, cele mai recente atacuri ale SUA au lovit zona din jurul Teheranului, potrivit presei de stat iraniene. Aceasta relatează că atacurile americane au vizat provincia Semnan, unde se află centrul de producție a rachetelor balistice și programul spațial al Iranului, conform Times of Israel.

Atacurile reciproce dintre SUA și Iran s-au intensificat de când Teheranul a anunțat sâmbătă că va închide strâmtoarea, punând din nou în pericol traficul maritim pe această cale navigabilă vitală, care, înainte de război, transporta aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze.

Miercuri, Statele Unite au reinstituit blocada navală asupra Iranului. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a răspuns amenințând că va opri toate exporturile de energie din Orientul Mijlociu, afirmând că „exporturile regionale de energie sunt fie împărțite între toți, fie refuzate tuturor”.

Prețurile petrolului au continuat să crească treptat pe parcursul ultimelor valuri de escaladare, prețul țițeiului Brent, standardul internațional, situându-se miercuri la peste 85 de dolari pe baril – cu peste 15% mai mult decât prețul dinaintea războiului, dar încă cu mult sub nivelul de aproape 120 de dolari atins în momentul de vârf al conflictului.

Miercuri, Donald Trump a afirmat din nou că Iranul va fi „învins în curând”. În cadrul unui discurs ținut în Pennsylvania, președintele SUA a susținut că iranienii își doresc „foarte mult să ajungă la o înțelegere”. Marți, liderul de la Casa Albă a declarat că negociatorii americani au luat legătura cu omologii lor iranieni pentru a le spune: „Ar fi bine să ajungeți la o înțelegere”.

Trump a sugerat că SUA ar putea extinde atacurile împotriva Iranului pentru a forța deschiderea strâmtorii, președintele american avertizând că va lovi Muntele Pickaxe – o instalație subterană fortificată legată de programul nuclear controversat al Iranului.

La câteva săptămâni după ce Statele Unite și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere (MOU) menit să pună capăt conflictului și să relanseze negocierile privind programul nuclear al țării, negociatorul-șef al Teheranului a avertizat că acest memorandum nu poate avea sens decât dacă „clauzele sale sunt valabile și sunt puse în aplicare”, sugerând că negocierile ulterioare sunt compromise de recentul val de atacuri.

„Dacă Iranul nu va obține niciun beneficiu din memorandumul de înțelegere, nu avem niciun motiv să îl semnăm”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ghalibaf a mai afirmat că securitatea țării sale depinde de menținerea a ceea ce el a numit „aranjamentele iraniene” din strâmtoare, adăugând că Iranul se află într-un „război esențial și existențial cu America”.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a declarat că singura modalitate de a redeschide strâmtoarea Ormuz este ca SUA să respecte memorandumul de înțelegere. Experții au afirmat că lipsa de claritate a termenilor memorandumului de înțelegere, precum și includerea unor formulări care sugerau că Iranul ar putea să-și asume responsabilitatea pentru „trecerea în siguranță a navelor” prin strâmtoare, au contribuit la confuzia care a caracterizat strategia administrației Trump în ultimele săptămâni.

În ciuda intensificării ostilităților, Trump s-a grăbit, miercuri seara, să anunțe un posibil semn de bunăvoință între cele două părți. Președintele SUA a declarat că Iranul a permis unui cetățean american, care fusese „reținut pe nedrept” la sfârșitul anului 2024, să părăsească țara.

„Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoință din partea Iranului”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.

Avocatul specializat în drepturile omului, Jared Genser, a identificat-o pe cetățeanca americană eliberată drept Dena Karari, căreia i se interzicea să părăsească Iranul încă din decembrie 2024. „Dena este acum în siguranță și se întoarce în Statele Unite”, a scris Genser pe rețelele sociale, mulțumindu-i lui Trump pentru eforturile depuse în vederea eliberării ei, scrie digi24.ro.