Cuba a suferit un colaps complet al rețelei sale electrice naționale, lăsând aproximativ 10 milioane de locuitori fără curent electric în toată țara, într-un eveniment care evidențiază profunda criză energetică cu care se confruntă insula. Autoritățile au anunțat că energia începe să fie restabilită treptat în unele zone, dar lucrările sunt lente din cauza infrastructurii vechi și a deficitului grav de combustibil, scrie foxnews.com.

Potrivit operatorului rețelei electrice de stat, deconectarea a avut loc în cursul zilei de luni, iar cauzele exacte sunt investigat e, deși experții subliniază că sistemul a fost slăbit de ani de zile de lipsa investițiilor, părți învechite și penuria de combustibil. În ultimele luni, Cuba nu a primit livrări semnificative de petrol, pe fondul presiunii externe și al blocajelor economice, ceea ce a agravat situația.

Președintele Miguel Díaz‑Canel a confirmat că insula nu a primit livrări de combustibil de peste trei luni și că țara funcționează în prezent cu un amestec de energie solară, gaz natural și centrale termoenergetice depășite. Eforturile de reaprovizionare și restabilire sunt în curs, dar ridică semne de întrebare privind capacitatea pe termen lung a infrastructurii energetice.

Blackout‑ul survine pe fondul unei crize energetice mai largi care afectează serviciile publice de bază, inclusiv alimentarea cu apă, comunicațiile și sistemele medicale, și a determinat proteste rare în unele zone ale țării, soldate recent cu arestări ale protestatarilor.