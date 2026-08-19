O pană de curent a blocat, aseară, pentru scurt timp, transportul public în Moscova. În plus, au fost semnalate probleme cu internetul pe aproape tot teritoriul țării - după ce dronele ucrainene ar fi lovit o stație electrică din capitala Rusiei. Între timp Moscova și alte regiuni din Rusia au fost din nou atacate cu drone în timpul nopții.

Cartiere întregi din centrul și sudul Moscovei nu au avut aseară electricitate. Oamenii au rămas blocați în lifturi, iar metroul și tramvaiele nu au circulat. Autoritățile au pus pana de curent pe seama unor probleme tehnice. Relatările de pe rețele sociale au în vedere însă, un posibil incendiu la o sub-stație electrică, provocat de dronele ucrainene.

Incidentul vine în contextul în care Ucraina a lansat, în ultimele zile, cele mai mari atacuri cu astfel de dispozitive asupra Rusiei. După nenumăratele depozite ale comerciantului online Wildberries, vizată a fost inclusiv infrastructura energetică a Moscovei. Iar presa din Regatul Unit a scris că Ucraina folosește și drone fabricate de britanici. Drept urmare, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a precizat că Marea Britanie poate fi considerată parte a războiului cu Kievul.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: „Mi-e milă de Britania dacă va continua să rămână alături de Ucraina până la final. Președintele a avertizat în mai multe rânduri că avem tot dreptul să acționăm în orice zonă a oceanului planetar dacă cineva ne încalcă interesele și teritoriile. Suntem îndreptățiți să considerăm folosirea rachetele britanice în atacurile împotriva Federației Ruse drept o participare directă la război”.

Premierul britanic a declarat că amenințările venite dinspre Rusia nu vor schimba poziția Londrei față de acest război.

Între timp Moscova și alte regiuni din Rusia au fost din nou atacate cu drone în timpul nopții. Autoritățile ruse susțin că sute de aparate au fost interceptate, iar mai multe aeroporturi au introdus temporar restricții pentru siguranța zborurilor. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, spune că peste 600 de drone s-ar fi îndreptat spre capitală și regiunea din jur.

Atacul vine la doar câteva zile după una dintre cele mai ample incursiuni cu drone asupra regiunii Moscova. Drone ucrainene au atacat regiunile Tula și Nijni Novgorod din Rusia noaptea trecută.

Deocamdată, amploarea exactă a pagubelor provocate de atacul din această noapte nu este clară, iar Ucraina nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru aceste atacuri.