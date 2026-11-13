Aplicația de e-mail Outlook, cea pentru videoconferințe Teams și agentul cu inteligență artificială Copilot, inclusiv accesul la Word și Excel sunt perturbate pe pana de la Microsoft. Compania a exclus posibilitatea unui atac cibernetic, dar afirmă că măsurile luate pentru a veni în ajutorul miilor de utilizatori afectați nu au dat încă rezultate.

Platforma Down Detector, care monitorizează în timp real problemele semnalate de utilizatori, a înregistrat joi seară un vârf de aproape 130.000 de sesizări din 74 de țări

Compania arată acum că în unele regiuni se observă o „recuperare parțială”, dar recunoaște că aceasta nu s-a dovedit durabilă.

Cât ar mai putea dura remedierea problemelor tehnice de la Microsoft?

În ultimele 12 ore, Microsoft a oferit mai multe actualizări, toate concentrându-se pe „stabilitatea” serverelor sale.

Inițial, compania a anunțat că „readuce în funcțiune o parte dintre serverele afectate”, apoi, în urmă cu șase ore, a transmis că „își continuă eforturile pentru îmbunătățirea stabilității serverelor”. În ultimele ore, mesajele au fost că „se observă rezultate pozitive” și că „se constată primele semne de stabilizare și îmbunătățiri ale capacității”.

La ora 10:30 GMT, Microsoft a descris situația drept o „îmbunătățire treptată”. Cu alte cuvinte, lucrurile evoluează lent. BBC notează că există însă semne că situația s-ar putea îmbunătăți în curând. Compania a anunțat că „acțiunile de remediere” au fost finalizate „în anumite segmente ale infrastructurii afectate din regiunea Asia-Pacific”.

În această regiune, accesul la căsuțele de email este în curs de îmbunătățire, iar Microsoft lucrează acum la extinderea soluției și în celelalte regiuni ale lumii.

Așadar, există semnale încurajatoare, însă, în acest moment, este imposibil să se facă afirmații cu certitudine cu privire la evoluția situației.

„Ar putea să fie cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email destinat mediului de afaceri”

Gergely Orosz, autorul newsletterului „The Pragmatic Engineer” și fost inginer software de top în cadrul mai multor companii importante din domeniul tehnologiei, printre care Skype și Uber, a descris această perturbare ca fiind „foarte neobișnuită” pentru o companie cu nivelul de expertiză și competență tehnică al Microsoft.

„Faptul că remedierea unei întreruperi globale a serviciului durează peste 12 ore, în condițiile în care acesta are peste 100 de milioane de utilizatori, este un lucru extrem de rar”, a declarat acesta pentru CNN .

El a adăugat că este încă dificil de stabilit cu exactitate câte persoane au fost afectate de această întrerupere, însă a spus că „nu își amintește” să fi existat vreodată o întrerupere a serviciilor de email destinate companiilor care să fi durat atât de mult până la revenirea la normal.

„Aceasta ar putea fără doar și poate să fie cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email destinat mediului de afaceri din toate timpurile”, a subliniat acesta.

Pana Microsoft afectează companiile feroviare din mai multe țări

Unele rețele feroviare se confruntă cu perturbări ale serviciilor de email destinate clienților și ale programelor de circulație a trenurilor.

VIA Rail Canada a anunțat că pasagerii „s-ar putea să nu poată primi comunicări prin email referitoare la călătoria lor”, din cauza unor probleme tehnice ale serviciilor Microsoft. Compania feroviară le-a recomandat pasagerilor să consulte sistemul online de urmărire a trenurilor sau să se aboneze la notificările prin SMS pentru a obține informații despre călătoriile lor.

În Germania, Deutsche Bahn a anunțat că Microsoft Outlook funcționează „cu întârzieri severe”, ceea ce provoacă întârzieri semnificative în capacitatea companiei de a trimite și de a primi emailuri.

„În consecință, distribuirea programelor de redirecționare a trenurilor este grav afectată. Toate echipele relevante sunt implicate în soluționarea problemei, iar indiciile actuale indică o problemă la nivelul serverelor Microsoft”, a precizat compania într-un comunicat.

În Marea Britanie, National Rail, operatorul serviciilor feroviare de călători din Anglia, Scoția și Țara Galilor, a anunțat că pana de curent informatic în curs ar putea afecta capacitatea clienților de a accesa biletele de tren primite prin e-mail. Compania le-a recomandat călătorilor să acceseze site-ul web sau aplicația de unde au cumpărat biletele ori să contacteze direct distribuitorul de bilete.

Rail Delivery Group, organizația care gestionează National Rail, a precizat că, în prezent, pana serviciilor Microsoft nu a provocat perturbări în ceea ce privește operațiunile sau circulația trenurilor.

Îngrijorări pentru funcționarea serviciilor medicale în Marea Britanie

Sindicatul GMB din Marea Britanie a declarat că întreruperea serviciilor Microsoft are un „impact grav” asupra serviciilor de ambulanță și a organizațiilor din cadrul NHS (Serviciul Național de Sănătate.

Rachel Harrison, secretarul național al sindicatului, afirmă: „Angajații care lucrează în cadrul serviciilor 111 și 999 nu pot transmite datele pacienților în mod obișnuit, ceea ce generează un volum uriaș de solicitări restante și creează premisele unei situații haotice.”

Aceasta precizează că apelurile de urgență și cele care vizează situații care pun viața în pericol par să nu fie afectate, sindicatul lucrând în prezent pentru a-și sprijini membrii pe durata întreruperii serviciilor.

Angajații care lucrează în cadrul NHS au povestit cum îi afectează incidentul în cursul zilei de astăzi, un medic de familie descriind întreruperea serviciilor drept „foarte perturbatoare”.

Câți oameni sunt afectați în mod real de pana serviciilor Microsoft?

Site-ul Downdetector a înregistrat vineri dimineața peste 40.000 de reclamații privind funcționarea serviciilor și aplicațiilor Microsoft, după un maxim de 130.000 de sesizări din 74 de țări înregistrare joi seara. Însă numărul real al celor afectați ar putea fi incomparabil mai mare în condițiile în care compania afirmă că peste 430 de milioane de persoane folosesc suita sa de aplicații Microsoft 365.

Mai multe companii aeriene sunt afectate de pana serviciilor Microsoft

Operatorul aerian indian low-cost IndiGo a transmis că „serviciile sale de asistență prin e-mail sunt afectate în prezent și este posibil să nu putem primi e-mailurile dumneavoastră”. Compania și-a îndrumat clienții să o contacteze prin intermediul site-ului web sau al aplicației mobile.

O altă companie aeriană indiană low-cost, Akasa Air, a anunțat, de asemenea, că „serviciile sale de asistență prin e-mail înregistrează în prezent întârzieri”.

Și operatorul sud-african CemAir a precizat că „se confruntă cu unele întreruperi ale sistemului din cauza întreruperii globale a serviciilor Microsoft”.

La rândul său, compania aeriană națională indiană, Air India, a declarat că „monitorizează îndeaproape întreruperea serviciilor Microsoft” și a decis redirecționarea e-mailurilor.

Problema poate fi rezultatul unei „incompetențe incredibile”

În condițiile în care Microsoft a precizat că este puțin probabil ca întreruperea serviciilor să fi fost cauzată de un atac cibernetic, Paul Spain, reprezentant al firmei de consultanță în IT Gorilla Technology, a declarat că problema ar putea fi rezultatul unei „incompetențe incredibile”, care ar putea genera pierderi economice de milioane de dolari, dacă situația persistă.

Analistul IT a subliniat că sute de milioane de oameni folosesc suita de aplicații Microsoft, ceea ce ar putea transforma această întrerupere într-un incident cu „cel mai mare impact asupra productivității” înregistrat vreodată până acum în regiunea Asia-Pacific.

Dacă întreruperea serviciilor va ajunge la 24 de ore, aceasta ar putea deveni „cea mai gravă pană tehnologică din istorie”, afectând operațiuni economice în valoare de miliarde de dolari, potrivit acestuia.

Expertul a adăugat că situația le reamintește companiilor cât de important este să aibă planuri de rezervă pentru situațiile în care instrumentele și aplicațiile folosite la locul de muncă nu mai funcționează.

„Nu există indicii privind un atac cibernetic”

La mai bine de 13 ore de la primele probleme raportate de utilizatori, Microsoft a anunțat vineri dimineață că încă lucrează la o soluție și că a demarat „mai multe linii de acțiune pentru a atenua impactul” și a readuce serviciile la „o stare normală de funcționare”, potrivit The Guardian și CNN.

Problemele au blocat accesul la Word, Excel, PowerPoint, Outlook și Teams, precum și la serviciile pentru companii SharePoint și OneDrive. Asistentul de inteligență artificială Copilot a fost, de asemenea, afectat.

Vicepreședintele executiv al Microsoft pentru Copilot, Charles Lamanna, a transmis vineri pe rețeaua X că echipa lucrează la remedierea situației și va oferi detalii noi imediat ce acestea vor fi disponibile.

„Regretăm că întreruperile de astăzi au cauzat neplăceri clienților noștri și lucrăm pentru a remedia problema. Vom continua să oferim mai multe informații imediat ce le vom avea, iar deocamdată pot confirma că nu există indicii că acest lucru ar fi rezultatul unor activități rău intenționate sau cibernetice”, a declarat el.

De ce cedează serverele la fiecare repornire

Microsoft a sugerat că avaria ar fi fost provocată de setările aplicate serverelor responsabile de funcționarea Microsoft 365. O serie de servere au devenit „indisponibile în mod neașteptat” din cauza unei probleme care le-a făcut să se defecteze în timpul verificărilor automate.

Vineri, la ora 03:30 GMT (05:30 ora României), compania a precizat că serviciile Exchange — infrastructura pe care funcționează e-mailurile Outlook — erau cele mai afectate, generând efecte în lanț asupra altor produse.

Discuțiile și întâlnirile din Teams au fost mai puțin afectate, iar în America de Nord problemele acestei aplicații fuseseră deja rezolvate, deși unii utilizatori au continuat să semnaleze erori de conectare.

Pentru a restabili serviciile, inginerii au încercat revenirea la versiunile anterioare ale actualizărilor și limitarea traficului către serverele afectate. După aplicarea acestor măsuri, compania a constatat însă că serverele respective deveneau din nou indisponibile odată cu revenirea traficului.

Anterior, Microsoft a explicat că o parte din infrastructură „se confrunta cu o încărcare ridicată”, fapt care „contribuia probabil la erorile de conectivitate”.

Compania a anunțat că redirecționează traficul către rute alternative ori de câte ori este posibil și că evaluează dacă revenirea la versiunile anterioare ale unui număr redus de actualizări recente de configurare ar putea accelera recuperarea.

„Pe măsură ce capacitatea este restabilită, utilizatorii pot observa o recuperare treptată pe măsură ce clienții lor se reconectează”, a transmis Microsoft într-un comunicat.

„O problemă în cascadă”

Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a declarat la CNN că întreruperea pare să afecteze stratul de rețea al sistemelor Microsoft și o compară cu problema de configurare care a provocat căderea rețelei Optus în 2023.

El a explicat faptul că, atunci când unele servere au probleme, utilizatorii sunt nevoiți să împartă un număr mai mic de servere pentru a accesa serviciile cloud.

„Dacă se pierde o parte din acel fond, atunci toți utilizatorii încearcă să acceseze serverele rămase, ceea ce le suprasolicită. Și astfel acestea se blochează. Astfel, se ajunge la o problemă în cascadă. Apoi, este nevoie de timp pentru a identifica problema de bază, în acest caz, o configurare greșită la nivelul stratului de rețea”, a declarat specialistul.

Gregory adaugă că firmele ar trebui să investească mai mult în medii de testare înainte de a aplica modificări în rețeaua activă, iar companiile care depind de servicii cloud precum Microsoft 365 ar trebui să aibă opțiuni de rezervă.

„Dintr-o perspectivă globală, există undeva cineva care a fost grav afectat de această situație, ceea ce duce la o scădere a productivității. Acum sunt lăsați în voia sorții… de aceea devine important să existe o alternativă. Mulți oameni își păstrează un cont Gmail; dacă serviciile Microsoft nu funcționează, folosesc Gmail. Dacă Gmail nu funcționează, folosesc Microsoft”, a mai spus el.

Avaria a lovit și serviciile OpenAI și Anthropic

Întreruperea a afectat și conectorii folosiți de serviciile de inteligență artificială ale companiilor OpenAI și Anthropic.

OpenAI a anunțat că investighează o problemă legată de conectorii Microsoft, din cauza căreia noile conexiuni pot fi întrerupte, iar instrumentele nu funcționează așa cum era de așteptat.

La rândul său, Anthropic a confirmat o problemă la un furnizor din amonte, care îi afectează conectorul pentru Microsoft 365.

Incidentul are loc la doar o lună după o altă întrerupere a platformei cloud Azure, care a perturbat suita de productivitate a Microsoft și mai multe sectoare de activitate la nivel mondial, scrie hotnews.ro.