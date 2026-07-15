Orașul Kerci, unul dintre cele mai importante puncte de acces către Crimeea ocupată, a rămas complet fără energie electrică în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au anunțat autoritățile instalate de Rusia. În paralel, traficul pe Podul Kerci a fost suspendat după ce în zonă au fost raportate explozii, în timp ce Moscova susține că a interceptat zeci de drone lansate în cursul nopții.

Kerci, oraș strategic situat în estul peninsulei Crimeea ocupate de Rusia, a rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Potrivit autorităților instalate de Kremlin, infrastructura orașului funcționează în prezent cu ajutorul surselor de rezervă, în timp ce echipele de intervenție încearcă să restabilească alimentarea cu electricitate, transmite digi24.ro.

Ivan Koșel, șeful administrației din Kerci numit de Moscova, a declarat că pana de curent a fost provocată de un atac ucrainean.

„Din nefericire, în urma atacului inamic cu drone, Kerci a rămas complet fără energie electrică. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă. Toate serviciile orașului sunt implicate în operațiunile de urgență pentru remedierea situației”, a afirmat acesta.

Traficul pe Podul Kerci a fost suspendat

În timpul atacului, traficul pe Podul Kerci, singura legătură rutieră și feroviară directă dintre Rusia și peninsula Crimeea, a fost blocat temporar. Potrivit canalului local de monitorizare Crimean Wind, în apropierea podului au fost observate drone, iar ulterior au fost auzite mai multe explozii.

Deocamdată, nu este clar ce obiective au fost lovite și nici amploarea pagubelor produse în urma atacului.

Întreruperi de curent în mai multe zone din Crimeea

Compania energetică Krymenergo a anunțat că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă și în alte localități din nord-vestul și estul peninsulei ocupate. Operatorul a precizat că au fost introduse restricții privind furnizarea energiei electrice și că, din cauza situației operative, nu poate comunica un program al întreruperilor.

În paralel, Ministerul rus al Apărării a susținut că, în cursul nopții, sistemele de apărare antiaeriană au doborât 93 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, inclusiv deasupra Crimeii ocupate, Mării Azov și Mării Negre.

Până la această oră, autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile privind atacul.

Campania Ucrainei vizează infrastructura strategică din Crimeea

Atacul are loc în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice din Crimeea ocupată. În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au vizat în repetate rânduri depozite de combustibil, rute logistice și instalații energetice din peninsulă, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate și dificultăți în aprovizionarea cu carburanți.

Printre țintele atacate s-a numărat și centrala termoelectrică Tavria din Simferopol, una dintre principalele surse de energie ale peninsulei.

Autoritățile instalate de Rusia au introdus un regim special pentru infrastructura energetică din Crimeea și le-au cerut locuitorilor să reducă consumul de electricitate și să economisească bateria telefoanelor mobile pentru situații de urgență.