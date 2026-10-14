Papei Leon i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenţiei chirurgicale efectuate marţi şi a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă comună de cancer pulmonar, a anunţat Vaticanul într-un buletin medical.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost internat marţi la spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unei formaţiuni la plămân pe care medicii au descoperit-o în cadrul unui control medical recent.

Operaţia de marţi a durat aproximativ 90 de minute şi s-a desfăşurat cu succes, fără complicaţii, a declarat Vaticanul, conform Reuters, scrie news.ro.

Papa s-a trezit în condiţii normale şi se odihneşte în salonul său de spital.

Vaticanul declarase anterior că se preconizează ca papa să petreacă o săptămână în spital pentru recuperare.

„Pentru a asigura o rezecţie radicală, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se menţionează în comunicatul transmis de dr. Luigi Carbone şi profesorul Stefano Margaritora şi difuzat de Biroul de Presă al Sfântului Scaun.

Chirurgii au extirpat lobul inferior al plămânului drept al Papei.

Ţesutul examinat în timpul operaţiei a confirmat diagnosticul suspectat în urma testelor efectuate anterior, menţionează comunicatul. „O examinare histologică intraoperatorie a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, aşa cum se suspectase în urma examinărilor preoperatorii”, au declarat medicii.

CE SPUN MEDICII

Papa a petrecut aproximativ trei ore în sala de operaţie, operaţia în sine durând circa 90 de minute.

Papa Leon s-a trezit în condiţii normale după operaţie şi, după o scurtă perioadă de observaţie, s-a întors în camera sa de la etajul 10 al spitalului, potrivit comunicatului.

Profesorul Margaritora a condus echipa chirurgicală, asistat de profesoara Elisa Meacci, dr. Maria Teresa Congedo şi dr. Leonardo Petracca Ciavarella. Echipa de anestezie a fost formată din profesorul Massimo Antonelli, dr. Giovanni Punzo şi dr. Giuseppe Bello.

După operaţie, Papei Leon i s-a servit cina în salonul său şi şi-a petrecut seara în compania secretarilor săi şi a altor membri ai personalului Vaticanului, precizează comunicatul.

Rezultatele analizelor vor fi comunicate pe măsură ce vor fi disponibile, a transmis Vaticanul.

Plămânii umani au cinci lobi - trei în plămânul drept şi doi în cel stâng.

Experţii medicali au afirmat că, pentru a evalua cazul Papei, ar trebui să cunoască dimensiunea tumorii care i-a fost extirpată şi dacă cancerul s-a răspândit la ganglionii limfatici, informaţii pe care Vaticanul nu le-a furnizat imediat.

„Deşi avem diagnosticul, nu cunoaştem încă stadiul bolii. Acest lucru este esenţial pentru prognostic şi tratament”, a declarat dr. Stephen Liu, expert în cancer pulmonar la Universitatea Georgetown din Washington şi şef al secţiei de hematologie-oncologie la Spitalul Universitar MedStar Georgetown.

„Dacă este vorba de un cancer pulmonar de dimensiuni mici, fără implicarea ganglionilor limfatici, intervenţia chirurgicală în sine are şanse mari să fie curativă”, a declarat el pentru Reuters. „Însă dacă analiza finală relevă o extindere mai mare a cancerului, acest lucru indică un prognostic mai nefavorabil”, a spus expertul.

TURNEU SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII

Papa Leon a părăsit luni Vaticanul puţin înainte de ora 13:00 la Roma (14:00, ora României) şi a fost văzut salutând din spatele unui SUV negru, în timp ce convoiul său parcurgea aproximativ 9 km nord de Vatican, către spitalul Gemelli.

La sosirea la spital, papa a dat mâna cu mai mulţi oficiali, a trecut prin faţa unei mulţimi de simpatizanţi care îl aşteptau, dintre care unii strigau „Auguri” (urări de bine), şi a intrat pe uşa principală.

Vaticanul a anunţat la începutul acestei săptămâni că se preconizează ca papa să se recupereze în spital timp de aproximativ o săptămână. Toate evenimentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.

Leon, ales de cardinalii din întreaga lume în mai 2025, este relativ tânăr pentru un lider al Bisericii. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, şi nu se ştie să fie fumător sau să fi avut probleme recente de sănătate.

Răposatul Papă Francisc, predecesorul lui Leon, a fost internat de mai multe ori pe măsură ce a devenit tot mai fragil în ultimii ani de viaţă. Acesta a decedat la vârsta de 88 de ani, în aprilie 2025. Şi avusese extirpată o parte dintr-un plământ, încă din tinereţe.

Papa Leon, care a vorbit cu o voce fermă şi clară la singurul său eveniment public de luni, are un program foarte încărcat. El urmează să efectueze un turneu de 11 zile în Uruguay, Argentina şi Peru, în perioada 6-17 noiembrie, dar nu este clar dacă această călătorie va mai avea loc.

PAPA A AVUT FEBRĂ TIFOIDĂ ÎN TINEREŢE

Papa este autoritatea supremă pentru cei 1,4 miliarde de catolici din lume şi nu are un adjunct care să-i ia locul atunci când este bolnav. Când un papă este incapabil să-şi îndeplinească atribuţiile, activitatea vastei birocraţii a Vaticanului continuă ca de obicei, amânându-se orice decizie care necesită aprobarea papală.

Leon, născut la Chicago în 1955 sub numele de Robert Prevost, a slujit timp de zeci de ani ca misionar şi episcop în Peru înainte de a deveni papă.

În 1985, când era un tânăr preot, s-a îmbolnăvit de febră tifoidă în Chulucanas, Peru, şi a fost internat în spital. El a povestit această experienţă în singurul său interviu important acordat în calitate de papă, într-o carte publicată de Penguin Peru. Leon a spus că durerea era atât de puternică, încât i-a cerut lui Dumnezeu să moară, mai degrabă decât să continue să sufere.

A interpretat supravieţuirea sa ca un semn de la Dumnezeu că „Avem nevoie de tine aici (pe Pământ)”, a spus el. „Nu m-am uitat niciodată înapoi”, a mărturisit papa, scrie știrileprotv.ro