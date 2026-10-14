Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer, după ce a fost operat la un spital din Roma. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, iar intervenția s-a încheiat cu succes, fără complicații, potrivit Vaticanului. Suveranul Pontif s-a trezit fără probleme și se află în recuperare. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre extinderea bolii.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost operat la spitalul Gemelli din Roma, după ce medicii au descoperit o formațiune suspectă la plămân, în timpul unui control medical. Analizele efectuate în timpul intervenției au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer care se dezvoltă în celulele glandulare ale plămânului. Medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, printr-o tehnică minim invazivă. Operația propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat fără complicații.

Sam KIM, MEDIC: „Evident, după îndepărtarea porțiunii de plămân, sunt destul de sigur că medicii vor îndepărta și alți ganglioni limfatici, pentru a se asigura că nu există celule canceroase ascunse în aceștia.

Diagnosticul a stârnit îngrijorare în rândul credincioșilor.

„-Sunt foarte tristă. Mă bucur că a fost supus acestei intervenții chirurgicale exploratorii, dar este dureros să afli că cineva are cancer. Mă rog să treacă cu bine peste această încercare.

-Este îngrozitor. Fiind eu însămi o persoană care a supraviețuit cancerului, sufăr alături de el și sper că va fi bine.

-Dumnezeu să-l binecuvânteze! Să meargă înainte, să continue să meargă înainte și să păstreze vie credința!”

Adenocarcinomul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer pulmonar. În stadiile incipiente, boala poate să nu provoace simptome, iar intervenția chirurgicală poate oferi șanse de vindecare dacă tumora este localizată și nu s-a răspândit. Deocamdată, Vaticanul nu a făcut publice dimensiunea tumorii și nici dacă au fost afectați ganglionii limfatici.

Papa Leon al XIV-lea a fost ales Suveran Pontif în mai 2025, după moartea predecesorului său, Papa Francisc, devenind primul papă originar din Statele Unite.