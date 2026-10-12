Pasagerii de la bordul zborului Flydubai către Tel Aviv, care au scăpat la limită de un dezastru, se pregătesc să intenteze procese de amploare împotriva companiei aeriene, a Statului Israel și a altor părți implicate. Site-ul Calcalist a aflat că pasagerii au numit un comitet care să se ocupe de relațiile cu autoritățile. Se preconizează că procesele vor viza obținerea unor despăgubiri de sute de milioane de dolari, scrie ynetnews.com.

Comitetul este condus de Tzvika Manes, directorul general al diviziei de subscriere a Bank Leumi, care a contribuit la imobilizarea pilotului terorist. Printre ceilalți membri se numără Tal Eisenberg, un avocat cu sediul în Singapore, precum și Daniel Schlichter, Itay Perlman și Shir Maor, toți fiind pasageri ai zborului flydubai.

Membrii comitetului s-au întâlnit cu firme de avocatură din Israel și intenționează să se întâlnească cu firme internaționale pentru a selecta reprezentarea juridică în vederea cererilor de despăgubire. Aproximativ 100 dintre cei 174 de pasageri ai zborului au semnat procuri prin care autorizează comitetul să îi reprezinte. Ceilalți pasageri nu au decis încă dacă se vor alătura acestei inițiative sau dacă vor solicita despăgubiri în mod independent.

În urma întâlnirilor cu avocații, comitetul își va prezenta concluziile și recomandările inițiale pasagerilor, care vor decide apoi cum să procedeze. Se preconizează că acțiunile în justiție vor viza Ministerul Transporturilor din Israel și, eventual, omologul său din Emiratele Arabe Unite, precum și autoritățile competente din alte țări, întrucât unii dintre pasageri nu sunt cetățeni israelieni.

Inițiativa a început într-un grup de WhatsApp creat de pasageri în momentul în care avionul a aterizat pe Aeroportul Ben Gurion.

Aproximativ 70 de membri ai grupului i-au cerut lui Manes, director executiv cu experiență în piețele de capital și cu contacte în mediul juridic, să conducă demersul alături de unul sau doi alți pasageri.

Una dintre provocările în intentarea unui astfel de proces este natura fără precedent a incidentului: o tentativă de deturnare în care aeronava a fost trimisă într-un picaj abrupt spre prăbușire, a izbucnit o luptă între piloți, iar unul dintre piloți a fost chiar responsabil de tentativa de deturnare.

O analiză inițială efectuată de pasageri împreună cu firme de avocatură a relevat că o secțiune întreagă din Acordurile Abraham dintre Israel și Emiratele Arabe Unite se referă la reglementările care guvernează zborurile dintre cele două țări, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la posibilitatea ca acordurile să fi fost încălcate în legătură cu incidentul.

Zborul de la Dubai la Tel Aviv a plecat pe 29 septembrie. În timpul zborului, pasagera Tali Manes a auzit țipete din cabina de pilotaj și i-a îndemnat pe pasagerii israelieni să verifice ce se întâmplă. Aceștia l-au descoperit pe copilot înjunghiindu-l pe căpitan, în timp ce aeronava se prăbușea spre sol. P

asagerul Yaniv Hayun a stabilizat aeronava, în timp ce alți pasageri, printre care și Manes, l-au imobilizat pe pilotul terorist, i-au acordat primul ajutor căpitanului rănit și l-au solicitat pe un alt pilot, care călătorea ca pasager în numele companiei aeriene, să aterizeze avionul în siguranță în Arabia Saudită. Pasagerii s-au întors ulterior în Israel, scrie digi24.ro.

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