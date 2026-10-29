Actorul britanic Sir Patrick Stewart, cunoscut pentru rolurile sale din francizele „Star Trek” și „X-Men”, a murit miercuri, 28 octombrie, la reședința sa din Los Angeles, la vârsta de 86 de ani. Decesul a fost anunțat joi, printr-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, și confirmat de reprezentanta sa de lungă durată, Kelly Bush Novak, relatează presa internațională.

Tatiana Demian
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Potrivit anunțului, actorul a murit după o perioadă scurtă de luptă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. În ultimele clipe, acesta s-a aflat alături de soția sa, Sunny, de familie și de prieteni.

Mesajul publicat în memoria actorului evocă o atmosferă în care muzica, rugăciunile, lacrimile și râsetele s-au împletit în jurul său. Cei apropiați au subliniat amprenta profundă pe care acesta a lăsat-o asupra oamenilor de-a lungul vieții.

Patrick Stewart s-a născut la 13 iulie 1940, în Mirfield, comitatul West Yorkshire, Anglia. Și-a construit o carieră de peste șase decenii, atât pe scena teatrului, cât și în film și televiziune, fiind apreciat pentru interpretările sale din operele lui William Shakespeare.

La nivel internațional, a devenit celebru pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din seria „Star Trek: The Next Generation”. Un alt personaj emblematic interpretat de el a fost profesorul Charles Xavier, liderul X-Men, în seria de filme cu supereroi.

De-a lungul carierei, actorul a primit numeroase distincții, iar în 2010 a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a pentru contribuția sa la arta dramatică.

Demența cu corpi Lewy este o afecțiune neurodegenerativă progresivă, care poate afecta memoria, atenția, mișcarea și funcțiile cognitive. Boala Alzheimer este o altă afecțiune neurodegenerativă, asociată cu deteriorarea treptată a memoriei și a capacităților de gândire, transmite Hotnews.

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