Traficul aerian din SUA nu ar urma să revină la programul normal decât duminică seara târziu, a declarat şeful FAA, pe măsură ce sistemul aviatic îşi revine treptat după o întrerupere a zborurilor la nivel naţional pe care oficialii au atribuit-o unor lucrări de întreţinere de rutină care au mers prost, scrie Reuters.

Până la ora 21:35 ET (02:35 GMT), companiile aeriene anulaseră, sâmbătă, peste 6.400 de zboruri în SUA şi întârziaseră peste 8.000, potrivit site-ului de aviaţie FlightAware. Aceasta a urmat după ce, vineri, fuseseră anulate aproximativ 9.200 de zboruri şi întârziate 7.500, după ce FAA a ordonat o suspendare a zborurilor la nivel naţional din cauza întreruperilor în comunicaţiile traficului aerian. FlightAware a precizat că 875 de zboruri programate pentru duminică fuseseră deja anulate.

Şeful Administraţiei Federale a Aviaţiei, Bryan Bedford, a declarat, sâmbătă, că se aşteaptă ca operaţiunile companiilor aeriene să revină în mare parte la normal până duminică seara. De asemenea, el şi-a cerut scuze pentru perturbări, adăugând că sistemul rămâne stabil.

FAA a emis, vineri, o suspendare a zborurilor la nivel naţional, care a blocat aproape toate decolările timp de aproape cinci ore. A fost cea mai lungă suspendare naţională a traficului aerian de la atacurile din 11 septembrie 2001 şi una dintre cele mai dezastruoase zile din istoria transportului aerian american.

Problema a determinat Casa Albă să convoace, vineri, o şedinţă de urgenţă în Camera de criză, iar agenţiile federale să se mobilizeze pentru a stabili dacă a fost vorba de un atac cibernetic. Însă problema a fost atribuită instalării de către L3Harris, contractor al FAA, a cel puţin unui router nou într-o unitate situată la distanţă, a declarat, sâmbătă, secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetenţă, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecţiunii", a declarat Duffy, în cadrul unei conferinţe de presă.

Professional Aviation Safety Specialists, un sindicat care reprezintă angajaţii din domeniul siguranţei din cadrul FAA, a afirmat că problema s-a limitat la două routere care au fost actualizate vineri. Un oficial a declarat pentru Reuters că se crede că routerele se aflau în Arkansas şi Texas.

Un oficial al FAA a declarat că agenţia a efectuat o evaluare de siguranţă înainte de începerea lucrărilor. Sindicatul a precizat că tehnicienii reprezentaţi de PASS nu au fost implicaţi în actualizările care au dus la suspendarea zborurilor.

L3Harris a declarat că a tratat problema cu seriozitate şi că sprijină FAA în cadrul anchetei sale. Acţiunile sale au înregistrat o scădere de aproximativ 4% la tranzacţiile după închiderea bursei, vineri.

Centre de comunicaţii supraîncărcate

Duffy a spus că problemele au început vineri după-amiază, când centrele de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate în sistemele radar şi de comunicaţii. Problema cu routerele a dus la supraîncărcarea cu date a altor centre de comunicaţii, au declarat oficialii.

„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele şi a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru", a adăugat Duffy.

Problema a afectat comunicaţiile la 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, care controlează aeronavele în timpul etapei de croazieră a unui zbor. Bedford a spus că FAA a ordonat suspendarea decolărilor în cazul în care un centru ar fi pierdut toate comunicaţiile. „Nicio instalaţie nu a rămas fără comunicaţii. Nu s-a pierdut nimic complet", a adăugat Bedford.

FAA a declarat că efectuează teste suplimentare împreună cu L3Harris pentru a vedea dacă există riscuri suplimentare.

Delta Air Lines, United Airlines şi American Airlines au anulat toate aproximativ 25% din zborurile lor sâmbătă, în timp ce JetBlue a anulat aproape 45%. Companiile aeriene au emis derogări de călătorie care permit pasagerilor să-şi reprogrameze zborurile pentru date ulterioare fără costuri suplimentare.

Deşi FAA a ridicat interdicţia de decolare vineri seara, perturbările pentru pasageri erau departe de a se fi încheiat, zeci de mii de persoane rămânând blocate în aeroporturi. Companiile aeriene încercau să-şi aducă echipajele de zbor şi restul personalului la posturi pentru a relua zborurile.

Perturbările au blocat, vineri, câteva echipe de fotbal american universitar înaintea meciurilor programate pentru sâmbătă.

Se solicită fonduri pentru remedierea supraîncărcării sistemului

Perturbările de vineri reprezintă cel mai recent şi mai dramatic semn al suprasolicitării sistemului american de control al traficului aerian, afectat de tehnologie învechită, probleme de echipamente şi comunicaţii, precum şi de o lipsă de câteva mii de controlori.

Vineri, Duffy a solicitat o finanţare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor de control al traficului aerian, sumă mai mare decât cererea sa anterioară de 30 de miliarde de dolari - după ce Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari anul trecut.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat, sâmbătă, pentru Fox News că susţine aprobarea unor fonduri suplimentare pentru traficul aerian în acest an. Republicanii lui Johnson controlează Congresul până anul viitor, când democraţii vor prelua controlul datorită câştigurilor obţinute la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

Rick Larsen şi Andre Carson, democraţi desemnaţi să preia anul viitor preşedinţia Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură a Camerei Reprezentanţilor, respectiv a subcomisiei pentru aviaţie, au afirmat, sâmbătă, într-o declaraţie comună, că comisiile lor "vor trage la răspundere administraţia pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta".

De la primirea sumei de 12,5 miliarde de dolari anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit doar 1 miliard de dolari, au afirmat Larsen şi Carson, transmite News.ro.