Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a lovit joi regiunea andină Ayacucho din sudul Peru, țară situată în Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice de pe glob, potrivit Institutului Geofizic din Peru. Epicentrul a fost localizat la 35 de kilometri de orașul Cora Cora. Până în prezent, nu au fost primite informații cu privire la victime sau pagube materiale, relatează Le Figaro.

Conform Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), citat de AFP, magnitudinea seismului a fost de 6,7 grade.

IGP a raportat că seismul a avut loc joi, la ora locală 13:00 (18:00 GMT), la o adâncime de 108 kilometri.

Seismul a atins o intensitate de gradul III-IV în Coracora, un oraş situat la aproximativ 650 de kilometri sud de Lima, unde cutremurul a fost resimţit uşor.

Centrul Regional de Operaţiuni de Urgenţă (COEN) a confirmat informaţiile privind caracteristicile cutremurului, dar nu a oferit încă detalii despre posibilele pagube, deşi presa locală a relatat despre unele pagube asupra unor locuinţe din Ayacucho.

În acest sens, şeful IGP, Hernando Tavera, a declarat că „deocamdată nu s-a întâmplat nimic critic”, dar continuă să evalueze situaţia. Autorităţile exclud deocamdată posibilitatea producerii unui tsunami.

Peru este situat într-o zonă cunoscută sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde are loc 80% din activitatea seismică mondială. În iulie anul trecut, regiunea Junin, lângă Lima, a fost zguduită de o serie de cutremure cu o magnitudine maximă de 5,4, care au provocat moartea a cinci persoane, au lăsat sute de persoane fără adăpost şi au distrus zeci de case.

Ultimul cutremur devastator din ţară a avut loc în 2007 în regiunea sudică Ica, unde un seism cu magnitudinea de 7,9 a ucis aproximativ 500 de persoane şi a provocat pierderi materiale de milioane de dolari, informează digi24.ro.