La mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei, peste 16.000 de civili ucraineni sunt încă deținuți de Rusia. ONU atrage atenția că numeroși prizonieri sunt ținuți în condiții contrare dreptului internațional, iar tortura și relele tratamente rămân larg răspândite, relatează Euronews.

Claudia Fuentes Julio, subsecretar general adjunct al ONU pentru drepturile omului, a prezentat estimările în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului de Securitate convocată de Letonia și Marea Britanie, arată Euronews.

Peste 95% dintre prizonierii de război intervievați au raportat abuzuri

Potrivit oficialului ONU, peste 16.000 de civili ucraineni sunt în continuare reținuți de Rusia. Mulți dintre aceștia ar fi ținuți fără posibilitatea de a comunica cu exteriorul și din motive considerate contrare dreptului internațional. De la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022, reprezentanții ONU pentru drepturile omului au intervievat 910 prizonieri de război ucraineni și 403 civili după eliberarea acestora.

Peste 95% dintre foștii prizonieri de război intervievați au declarat că au fost torturați sau supuși unor rele tratamente. În cazul civililor, proporția a fost de aproximativ 85%. Mărturiile au inclus acuzații privind violențe sexuale, lipsa alimentelor și condiții medicale necorespunzătoare.

ONU documentează decese și execuții în detenție

ONU afirmă că a documentat execuția a 129 de prizonieri de război ucraineni la începutul perioadei de captivitate. Alți 48 de prizonieri au murit în detenție, potrivit datelor prezentate de oficialul ONU. Decesele au fost asociate cu tortura, lipsa îngrijirilor medicale sau alte condiții inumane de detenție. Organizația Națiunilor Unite precizează însă că nu a primit acces la centrele de detenție din Rusia. Din acest motiv, estimarea privind numărul civililor reținuți nu poate fi verificată direct prin vizite în aceste facilități.

Mărturia unui soldat ucrainean ținut 1.183 de zile

În fața Consiliului de Securitate au vorbit și foști deținuți. Khuan Leyva Garsiya, militar ucrainean care s-a aflat printre apărătorii combinatului Azovstal din Mariupol, a petrecut 1.183 de zile în captivitate. El a povestit că a fost torturat, bătut și umilit în perioada detenției. Garsiya a arătat reprezentanților Consiliului o fotografie realizată în perioada captivității, în care cântărea aproximativ 55 de kilograme. Un alt fost deținut, activista pentru drepturile tătarilor crimeeni Leniie Umerova, a descris la rândul său aproape doi ani de detenție în Rusia.

ONU raportează abuzuri și asupra unor militari ruși

Oficialul ONU a prezentat și date privind militarii ruși capturați de Ucraina. Monitorii ONU au intervievat 816 ruși și 57 de prizonieri din alte țări care au luptat în armata rusă în Ucraina. Aproximativ jumătate dintre aceștia au relatat că au fost torturați sau supuși unor rele tratamente, în special în primele etape ale capturării și interogatoriilor. Potrivit ONU, condițiile din centrele ucrainene de detenție respectă în general dreptul internațional umanitar și s-au îmbunătățit față de situația din 2022.

Rusia a respins acuzațiile și a susținut că armata sa respectă dreptul internațional umanitar. Reprezentanta adjunctă a Moscovei la ONU, Maria Zabolotskaya, a acuzat statele NATO că folosesc reuniunea ca parte a unei campanii de dezinformare împotriva Rusiei. Ucraina a cerut, la rândul său, accelerarea procesului de returnare a prizonierilor de război și a civililor reținuți, inclusiv a copiilor ucraineni despre care afirmă că au fost răpiți, scrie mediafax.ro