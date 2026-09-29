Peste 250 de militari ruși au fost luați prizonieri în nordul regiunii Donețk. S-a întâmplat după ce ucrainenii au reușit să inducă în eroare comandamentul rus și să lovească într-o altă direcție decât cea așteptată. În cadrul operațiunii Vivaldi, Kievul anunță că a recucerit încă 51 de kilometri pătrați și a eliberat trei localități. Alte două au revenit sub control ucrainean. Comandamentul de la Kiev susține că rușii au pierdut aproximativ două mii de militari în această etapă.

Imaginile publicate de armata ucraineană arată zeci de militari ruși adunați într-o poiană și păziți de soldați ucraineni. Sunt prizonierii capturați în timpul celei de-a treia etape a operațiunii „Vivaldi”, desfășurată pe direcția Liman.

Andrii BILEȚKI, COMANDANTUL CORPULUI 3 ARMATĂ: „Peste 250 de militari ruși au fost luați prizonieri de partea ucraineană. Clișeul cinematografic „rușii nu se predau” s-a transformat, în realitate, în predarea unor unități întregi, în componență completă, inclusiv ofițeri, piloți și artileriști. Sperăm ca, în scurt timp, să-i putem schimba pentru militarii ucraineni aflați în captivitate.”

Ucrainenii susțin că succesul operațiunii a început cu o diversiune. Rușii au fost convinși că atacul principal urma să fie dat pe axa din nord-estul Limanului. Ucrainenii și-au concentrat acolo rezervele și au lansat contraatacuri. Lovitura principală a venit însă în altă parte – asupra localității Nove, aflată la nord-vest, descrisă drept un important nod rusesc pe acest sector al frontului.

„Datorită inducerii în eroare a inamicului, în centrul operațiunii s-au aflat brigăzile Corpului 3 de Armată și unitățile atașate. Trupele de asalt au străpuns cele mai puternice noduri de apărare, iar polițiștii de frontieră au consolidat pozițiile recucerite.”

Iar pentru a sparge apărarea rusă, ucrainenii au folosit inclusiv o armă neobișnuită. Transportoare blindate sovietice BTR-60 au fost transformate în vehicule terestre controlate de la distanță și folosite ca sisteme kamikaze. Corpul 3 Armată spune că acestea au fost trimise împotriva celor mai puternice fortificații rusești.

„Am distrus în mod succesiv punctele de comandă ale „Rubiconului”. Adversarul și-a pierdut ochii și posibilitatea de a arunca rezerve blindate în contraatacuri. „Rubicon” a fost retras de pe direcție. Nicio unitate de blindate inamice nu a îndrăznit să forțeze „Calul Negru”. Recunoașterea și artileria le distrugeau încă de la distanță.

Înaintarea ucraineană este reflectată și în actualizările hărților de front, iar Reuters notează că operațiunea reprezintă un câștig important pentru Kiev în nordul regiunii Donețk.

„Au fost eliberați 51 de kilometri pătrați: Ridkodub, Nove, Katerinivka. A fost restabilit controlul asupra Novomihailivka și Karpivka. În total, în trei sezoane – 176 de kilometri pătrați. Este mai mult decât suprafața Odesei.”

Pierderile rușilor în acest sezon sunt de peste 2.000 de soldați. În total, în cele trei sezoane ale operațiunii sunt aproximativ 5.000 de soldați. „Vivaldi” urmărește să elimine o importantă proeminență a frontului rusesc de la nord de Liman.