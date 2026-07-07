Un petrolier a fost atacat marți în Strâmtoarea Ormuz, în largul Omanului. Televiziunea de stat de la Teheran a sugerat că Iranul a lovit nava după ce aceasta ar fi ignorat avertismentele armatei, potrivit Reuters și Euronews.com.

Armata britanică raportase inițial un atac cu un „proiectil necunoscut” asupa unui petrolier care transporta gaz natural din Qatar. Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit a precizat că proiectilul a lovit partea de babord în apropiere de Limah, Oman.

„Un petrolier a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut pe partea de babord, provocând un incendiu, în timp ce se deplasa spre sud”, a declarat UKMTO într-o postare pe X, precizând că atacul nu a avut niciun impact asupra mediului și că autoritățile desfășoară o anchetă.

Ulterior, televiziunea de stat iraniană a declarat că nava a fost atacată după ce a ignorat avertismentele. Cu toate acestea, nu a existat nicio revendicare oficială din partea Republicii Islamice cu privire la acest atac.

În același timp, Axios a raportat, citând doi oficiali americani, că Garda Revoluționară Iraniană a lansat cel puțin două rachete asupra unor nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul militar comun al Iranului a avertizat joia trecută că toate petrolierele care tranzitează strâmtoarea trebuie să utilizeze rutele aprobate de acesta.

„Orice nerespectare, abatere de la ruta desemnată sau ignorare a protocoalelor de navigație ale Republicii Islamice Iran în Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu o reacție imediată și fermă din partea forțelor armate, punând în pericol securitatea navelor care încalcă regulile”, se arată în declarația iraniană.

De asemenea, s-a precizat că orice intervenție a forțelor americane în strâmtoare „va fi întâmpinată cu o reacție rapidă și decisivă”.

Iranul și Statele Unite au convenit, în cadrul unui acord provizoriu, să permită navelor să treacă fără a plăti taxe timp de 60 de zile. Totuși, Teheranul a insistat că trebuie să controleze rutele navelor și să perceapă ulterior taxe de trecere, răsturnând astfel o practică de zeci de ani în această cale navigabilă.

Statele Unite și multe state arabe din Golf afirmă că nu vor fi de acord ca Iranul să perceapă taxe pentru trecerea prin strâmtoare. O inițiativă a Omanului și a unei agenții a Națiunilor Unite de a deschide o nouă rută în apropierea țărmului Omanului a declanșat anterior atacuri în întreg Orientul Mijlociu, evidențiind tensiunile existente, transmite hotnews.ro.