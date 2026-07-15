Americanii au lansat în cursul nopții un nou raid aerian asupra mai multor ținte din Iran, potrivit comandamentului central al Statelor Unite. Pe fondul conflictului, prețurile au crescut din nou. Barilul a înregistrat într-o singură noapte cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni. Iar președintele Donald Trump a renunțat la o taxă de protecție pentru navele care trec prin strâmtoarea Ormuz, la 24 de ore după ce a anunțat-o. În schimb, le cere statelor din Golf să investească în America.

Donald Trump s-a răzgândit peste noapte și nu mai vrea să impună taxe de protecție de 20% navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Liderul american spune că și-a schimbat decizia la rugămintea aliaților din regiunea Golfului Persic.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Am fost sunat de oameni din diferite țări, de regi, emiri și de toți cei pe care îi cunoaștem și îi apreciem. Au fost, sincer, parteneri foarte puternici și mi-au spus că ar prefera o altă abordare. Vor să investească în Statele Unite miliarde și miliarde de dolari”.

Tot Trump a recunoscut că noua soluție e mai bună decât cea propusă de el, scrie știrileprotv.ro.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA:„De fapt, îmi convine asta, pentru că nu cred că ar trebui ca cineva să perceapă taxe pentru tranzitarea strâmtorii. Statele din Golf vor investi sume uriașe în Statele Unite, iar acest lucru m-a mulțumit. Cred că este, de fapt, o soluție mult mai bună”.

Cât despre șansele unei noi înțelegeri cu Iranul, „le-am dat o șansă. Nu le-a convenit ceva din înțelegere și n-au putut accepta acordul. Au tras primii, iar asta a fost o mare greșeală, pentru că noi i-am lovit fără milă”, explică Donald Trump.

Președintele Iranului a respins declarațiile lui Donald Trump și a avertizat că Teheranul va riposta la atacurile americane.

Masoud PEZESHKIAN, PREȘEDINTELE IRANULUI: „SUA continuă să folosească acest limbaj. Dar și-au atins obiectivele pe teren? Ce au obținut cei care voiau să sfâșie Iranul în bucăți? Noi răspundem prin fapte și vom apăra ceea ce credem, fiecare palmă de pământ a țării noastre. Limbajul jignitor pe care îl folosesc îi caracterizează pe ei, nu pe noi”.

De altfel, Gardienii Revoluției au lovit deja cu rachete două petroliere din Emiratele Arabe Unite în Strâmtoarea Ormuz: „Armata americană teroristă, care nu a reușit să învețe din înfrângerile sale repetate, a încercat să deplaseze mai multe nave pe o rută ilegală. În urma acestei încălcări, Forțele Navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au lovit și au scos din funcțiune două superpetroliere care, prin oprirea sistemelor de navigație și ignorarea avertismentelor repetate, au pus în pericol navigația pe această rută și au ales să tranziteze un culoar minat”.

În plus, Iranul a lansat rachete și drone și asupra unor baze americane din Bahrein și Iordania. Noul val de atacuri reciproce nu are darul de a-i liniști pe locuitorii din Teheran.

Unii analiști militari, dar și congresmeni democrați, sunt de părere că Statele Unite s-au împotmolit în conflictul din Iran.

Adam SMITH, CONGRESMAN DEMOCRAT:„Nu există nicio șansă ca SUA să controleze strâmtoarea Ormuz. Iar faptul că președintele continuă să se amăgească în privința asta reprezintă un obstacol major în calea unei soluționări raționale a conflictului”.

Mehran KAMRAVA, PROFESOR UNIVERSITAR: „Iranul este ferm hotărât să păstreze strâmtoarea drept instrument de presiune. La asta se reduce totul, la strâmtoarea Ormuz”.

Aliații lui Trump din Congres spun însă că Statele Unite nu sunt singure în lupta lor pentru deschiderea traficului naval prin strâmtoare.

Mike JOHNSON, PREȘEDINTELE CAMEREI REPREZENTANȚILOR: „Din câte socotesc eu, există cel puțin câteva zeci de state, probabil chiar multe zeci în acest moment, dispuse să contribuie, dacă li se va cere, la asigurarea securității în strâmtoarea Ormuz. Vom vedea cum evoluează situația. Cred că este o responsabilitate care revine tuturor”.