Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică aflată în centrul conflictului dintre Iran şi Statele Unite, va rămâne închisă până când Washingtonul îşi va îndeplini angajamentele asumate în temeiul memorandumului de înţelegere din iunie.

„Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă până când angajamentele americane stipulate în memorandumul de înţelegere nu vor fi implementate”, a declarat Ghalibaf, care este şi preşedintele Parlamentului, într-un discurs difuzat la televiziunea de stat, scrie știrileprotv.ro.

Printre aceste condiţii, el a menţionat „ridicarea blocadei navale (americane), deblocarea activelor (iraniene), ridicarea embargoului asupra petrolului” împotriva Teheranului şi „sfârşitul operaţiunilor militare pe toate fronturile”.

După atacul americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie, Teheranul a ripostat cu lovituri asupra ţărilor vecine aliate cu Washingtonul şi a blocat strâmtoarea, o rută majoră de tranzit pentru hidrocarburi, provocând creşterea preţurilor petrolului.

Statele Unite, la rândul lor, au impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

În aprilie s-a ajuns la un armistiţiu, urmat de un memorandum de înţelegere în iunie, în vederea negocierilor de pace, care ulterior s-au prăbuşit după ce au permis pentru scurt timp redeschiderea strâmtorii.

Deşi ostilităţile au scăzut recent în intensitate, eforturile diplomatice conduse de mediatori au stagnat.

Emisarul american şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a descris totuşi discuţiile de luni, care vizau ajungerea la un acord între Iran şi Statele Unite, ca fiind „foarte bune şi animate”.

Deşi a recunoscut la Fox News că „nu există prea multă încredere” între cele două părţi, el a precizat că acestea sunt „foarte serios angajate”.

„Preşedintele Trump va fi foarte răbdător. Nu-i place să se grăbească pentru o înţelegere. Va face înţelegerea potrivită când va fi gata”, a adăugat el.

Între timp, Iranul şi Omanul poartă discuţii de câteva săptămâni pentru a ajunge la un acord privind trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz, situată între coastele lor, pe care Teheranul susţine că o controlează.

„Dacă Omanul ne stă în cale, îl vom bombarda”, a declarat luni imprevizibilul preşedinte american, când a fost întrebat despre aceste discuţii de către jurnalistul Trey Yingst de la Fox News.