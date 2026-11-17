Podul Crimeei, care leagă Rusia continentală de peninsula anexată ilegal în 2014, a fost vizat de un nou atac ucrainean în noaptea de luni spre marți, 17 noiembrie. Potrivit publicației germane Focus, o parte a construcției s-ar fi prăbușit în urma loviturilor. Autoritățile ruse au confirmat atacul și suspendarea circulației, dar nu și informațiile privind prăbușirea unor elemente ale podului.

Conform Focus, care citează informații apărute după atac, un arc și alte elemente ale podului ar fi cedat. Deocamdată, amploarea distrugerilor nu a fost confirmată independent, iar autoritățile de la Moscova nu au recunoscut o eventuală prăbușire a structurii.

Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei instalat de Rusia, a anunțat că podul a fost atacat din nou și că traficul a fost suspendat. Circulația ar urma să rămână întreruptă până la prânz, potrivit informațiilor comunicate în cursul nopții.

Al doilea atac în mai puțin de 48 de ore

Podul fusese atacat și luni dimineață, când o dronă ucraineană ar fi lovit unul dintre arcurile construcției. Incidentul a provocat blocarea circulației timp de peste 16 ore și formarea unor cozi de mii de automobile.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut atunci că infrastructura a suferit doar avarii minore. Autoritățile ruse au permis reluarea parțială a traficului rutier luni seară, în timp ce circulația feroviară a continuat să funcționeze, scrie digi24.ro

Podul peste strâmtoarea Kerci are aproximativ 19 kilometri și reprezintă una dintre principalele legături dintre Rusia și peninsula Crimeea. Construcția are o importanță strategică pentru Moscova, fiind utilizată inclusiv în sistemul logistic care deservește teritoriile ucrainene ocupate.

Ucraina consideră podul o țintă militară legitimă, deoarece acesta facilitează aprovizionarea forțelor ruse. Infrastructura a mai fost vizată de atacuri majore în octombrie 2022 și iulie 2023.

Rusia a bombardat două poduri importante din Kiev

Noile atacuri asupra podului Crimeei au avut loc în contextul unei escaladări a bombardamentelor de ambele părți.

În noaptea de luni spre marți, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra capitalei ucrainene. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că podurile de Nord și de Sud, care traversează fluviul Nipru, au fost lovite.

Atacurile au afectat infrastructura critică a orașului, provocând întreruperi ale alimentării cu apă și căldură în anumite cartiere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase anterior populația cu privire la riscul unor noi bombardamente și anunțase că Ucraina va răspunde atacurilor rusești.