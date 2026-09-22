Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a recunoscut că țara sa nu dispune de suficiente rezerve de potasă pentru a satisface eventualele cereri ale Statelor Unite, după ce Donald Trump a anunțat că Washingtonul negociază un acord pentru achiziționarea îngrășământului din Belarus.

Lukașenko a declarat că producția de potasă a țării este deja contractată pentru acest an și că Belarus nu poate redirecționa volume importante către piața americană.

„Toată lumea tot spune: A, potasă! Chiar dacă am vrea să furnizăm potasă către alte piețe occidentale, pur și simplu nu dispunem de aceste volume – totul este deja contractat”, a declarat Lukașenko, citat de POLITICO, în timpul unei întâlniri cu șeful autorității vamale de stat din Belarus.

Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite lucrează la un „acord de amploare” pentru achiziționarea de potasă din Belarus.

Trump susține că îngrășământul belarus ar fi mult mai ieftin decât cel cumpărat în prezent din Canada, principalul furnizor al pieței americane.

Belarus produce aproximativ 6 milioane de tone anual

Canada este cel mai mare producător mondial de potasă, cu o producție anuală de aproximativ 15 milioane de tone. Belarus produce circa 6 milioane de tone, în timp ce Statele Unite importă anual aproximativ 5,6 milioane de tone.

Lukașenko a afirmat că Belarus a început deja să livreze potasă către Statele Unite, pentru prima dată din 2021.

„Acum încărcăm potasă – o vindem Statelor Unite ale Americii”, declara liderul de la Minsk la 11 septembrie.

El nu a precizat însă ce cantitate a fost vândută și dacă transporturile au ajuns deja în Statele Unite.

Washingtonul vrea deblocarea banilor Belarusului

Un alt subiect discutat în cadrul negocierilor este reprezentat de fondurile belaruse înghețate în Statele Unite.

Lukașenko susține că aproximativ 43–44 de milioane de dolari din fonduri de stat ale Belarusului sunt blocate la Citibank din 2022, după introducerea unor noi sancțiuni împotriva Minskului.

„Mai întâi dați-ne banii înapoi... 43-44 de milioane de dolari”, a declarat Lukașenko.

Potrivit liderului belarus, trimisul special al lui Donald Trump, John Cole, i-ar fi transmis în cadrul discuțiilor purtate la Minsk la începutul lunii că Statele Unite sunt pregătite să deblocheze aceste fonduri.

Sancțiunile pentru potasă au fost ridicate în martie

Washingtonul a impus sancțiuni asupra îngrășămintelor din Belarus după reprimarea protestelor de după alegerile prezidențiale din 2020. Măsurile au fost ridicate în luna martie a acestui an.

În paralel, Statele Unite ar fi solicitat Ucrainei să permită tranzitul pe teritoriul său al exporturilor de potasă din Belarus către piețele occidentale. Potrivit unei surse citate de POLITICO, Kievul ar fi respins solicitarea, argumentând că aceasta ar servi în principal intereselor economice ale Statelor Unite, transmite News.ro.

Astfel, deși Washingtonul își dorește acces la potasa belarusă, capacitatea limitată de producție și problemele logistice reprezintă obstacole pentru creșterea rapidă a exporturilor către piața americană.