Ucraina riscă să piardă din atenția liderilor europeni, în timp ce aceștia sunt tot mai preocupați de scumpirea energiei și de blocajele privind bugetul Uniunii Europene. Este concluzia publicației Politico, în contextul summitului de la Bruxelles, unde Volodimir Zelenski încearcă să obțină noi garanții de sprijin pentru țara sa. Președintele ucrainean a venit cu o zi mai devreme în capitala Belgiei, pentru a discuta separat cu liderii europeni înaintea reuniunii.

Liderii europeni s-au reunit la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul buget comunitar, prețurile la energie și securitatea continentului. Deși războiul din Ucraina rămâne una dintre marile preocupări, negocierile privind economia și finanțele europene au ocupat un loc important pe agenda reuniunii. Potrivit Politico, există riscul ca problemele Ucrainei să treacă în plan secund, pe fondul acestor dispute.

Chris WEAVER, ANALIST ÎN DOMENIUL ENERGIEI: „Europa intră în această iarnă într-o situație extrem de vulnerabilă. Rezervele de gaze naturale sunt la un nivel foarte scăzut, iar prețurile continuă să crească.”

Volodimir Zelenski a încercat să prevină acest lucru și a venit la Bruxelles cu o zi înaintea reuniunii, pentru a avea întrevederi bilaterale cu liderii europeni. Kievul are nevoie urgentă de sprijin financiar și militar, de sisteme de apărare antiaeriană și de ajutor pentru protejarea infrastructurii energetice înaintea iernii.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Prioritatea noastră este să ne acoperim necesitățile energetice. Acesta este primul punct de pe agendă. Desigur, vrem să încheiem acest război cât mai curând posibil. Deocamdată, nu vedem semnale din partea Rusiei că ar fi pregătită să pună capăt războiului.”

La summit, președintele Consiliului European, António Costa, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au reafirmat sprijinul Uniunii pentru Kiev. Cei doi lideri europeni au susținut continuarea ajutorului financiar și militar, menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și avansarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Au fost discutate și necesitățile energetice ale țării în sezonul rece.

Antonio COSTA, PREȘEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN: „Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina rămâne la fel de puternic ca până acum. Nu este momentul să ne retragem sprijinul pentru Ucraina. Nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei. Acum este momentul să ne intensificăm sprijinul și să sporim presiunea asupra Rusiei. Acest lucru este esențial pentru a determina Rusia să accepte un armistițiu real, să se așeze la masa negocierilor și să pună capăt acestui război.”

În paralel, liderii europeni încearcă să găsească soluții pentru prețurile ridicate la energie, care afectează atât populația, cât și companiile. Discuțiile au scos la iveală și divergențe privind viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028–2034. Statele membre nu au ajuns la un compromis asupra nivelului cheltuielilor și a modului în care vor fi împărțite fondurile.