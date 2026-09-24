Un incendiu izbucnit miercuri seară la o stație Starlink din Polonia, care a cuprins sistemul de alimentare cu energie și generatorul de rezervă, a fost un act de sabotaj menit să perturbe serviciile de internet, inclusiv pe cele folosite de armata ucraineană, a declarat un ministru polonez, potrivit Reuters.

Polonia se află în stare de alertă sporită în fața unor posibile acte de sabotaj de la invazia Rusiei în Ucraina vecină, în 2022. Rusia a negat în mod repetat orice implicare în astfel de incidente.

„Incendiul a cuprins stația de alimentare cu energie și generatorul. Este clar că acest act de sabotaj a fost conceput în mod deliberat pentru a scoate stația din funcțiune, practic, pentru a întrerupe conexiunea la internet și a perturba accesul la internet al mai multor instituții, inclusiv al armatei ucrainene”, a declarat vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski.

El a precizat că stația din centrul Poloniei funcționează în prezent în condiții normale. Ucraina nu a comentat public dacă incendiul a provocat întreruperi ale serviciilor de internet pe teritoriul său.

Gawkowski a spus că nu s-a stabilit deocamdată cine se află în spatele incendiului, însă „multe indicii sugerează că acesta se înscrie în noua doctrină de atac a Rusiei”.

„Deși în prezent totul funcționează normal, trebuie să recunoaștem, așa cum a remarcat recent premierul (Donald) Tusk, că acesta este un element al războiului hibrid”, a spus el.

Elon Musk a activat serviciile Starlink în Ucraina în 2022, după ce Kievul a cerut ajutor în primele zile de după invazia rusă la scară largă. Polonia a declarat anterior că plătește abonamentul Starlink pentru Ucraina.

În pofida conflictelor ulterioare dintre Musk și oficialii ucraineni pe tema opiniilor sale privind războiul, armata ucraineană se bazează pe zeci de mii de terminale Starlink pentru comunicațiile de pe front și pentru anumite operațiuni cu drone.

Musk a acceptat, de asemenea, să dezactiveze în acest an mii de terminale Starlink „de pe piața gri” folosite de forțele ruse în Ucraina, provocând probleme armatei ruse, transmite hotnews.ro.

Ucraina încearcă acum să folosească terminalele și pentru atacuri asupra teritoriului rus.