Ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost convocat marți la Ministerul polonez de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest după încălcarea repetată a spațiului aerian al Poloniei de către aparate militare rusești. Autoritățile de la Varșovia reclamă atât pătrunderea a trei rachete de croazieră în timpul atacurilor asupra Ucrainei, cât și intrarea unei drone de recunoaștere în noaptea de luni spre marți.

Diplomatul rus, Gheorghi Mihno, s-a prezentat în jurul orei 15:30 GMT la sediul Ministerului de Externe din Varșovia. Convocarea a avut loc după ce autoritățile poloneze au confirmat că fragmentele găsite în estul țării provin de la rachete de fabricație rusească.

Purtătorul de cuvânt al diplomației poloneze, Maciej Wewior, anunțase încă de luni că ambasadorul va fi chemat după finalizarea verificărilor și consultărilor cu reprezentanții armatei.

Oficialul a precizat că Varșovia nu urmărește să provoace Moscova, ci să reacționeze în baza faptelor confirmate de instituțiile responsabile.

Trei rachete rusești au ajuns pe teritoriul Poloniei

Incidentul principal s-a produs pe 20 noiembrie, când trei rachete de croazieră rusești de tip Kh-101 au pătruns în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit pe teritoriul țării. Potrivit autorităților, nimeni nu a fost rănit, iar incidentul nu a provocat pagube materiale.

Procuratura din Lublin și Jandarmeria Militară investighează circumstanțele în care rachetele au ajuns pe teritoriul polonez.

O nouă dronă rusească a intrat în spațiul aerian polonez

Un alt incident a fost înregistrat în noaptea de luni spre marți, când o dronă rusească de recunoaștere a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, în apropierea localității Dorohusk, la frontiera cu Ucraina.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze a anunțat că aparatul a fost urmărit de trei sisteme de apărare antiaeriană și că militarii au primit autorizarea de a-l doborî.

Intervenția a fost însă anulată după ce drona a părăsit teritoriul polonez. Decizia a fost luată pentru a evita eventuale pagube și riscuri pentru populația civilă.

Cele două incidente au amplificat preocupările autorităților poloneze privind securitatea spațiului aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei și al riscurilor de extindere a efectelor războiului dincolo de granițele acesteia, scrie Digi24.