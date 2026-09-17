Polonia va dota peste 100 de kilometri din frontiera sa cu Ucraina cu un sistem electronic de securitate, a anunțat șeful Gărzii de Frontieră poloneze, citat de TVPWorld.

Echipamentul, care va fi finanțat de Uniunea Europeană, va include tehnologie de supraveghere și de detectare a mișcării și va completa barierele fizice existente, a declarat miercuri în fața unei comisii parlamentare comandantul adjunct al Gărzii de Frontieră poloneze, generalul de brigadă Violeta Gorzkowska.

Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde a Varșoviei cu privire la escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și are loc în urma intensificării incidentelor de securitate în zonele de frontieră.

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat luni că securitatea va fi întărită la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, ca răspuns la atacurile cu drone din apropiere, pe partea ucraineană.

Decizia a fost luată în urma atacului din 13 septembrie: drone rusești au lovit la doar câțiva kilometri de Polonia, iar una dintre ele a lovit locomotiva unui tren pe ruta Kiev–Varșovia, la aproximativ 2 km de graniță.

În prezent, soldații din Regimentele de Geniu nr. 18 și nr. 4 consolidează punctele de trecere a frontierei și construiesc posturi de observație și de pază.

Gărzilor de frontieră li s-a ordonat să distribuie căști de protecție și veste antiglonț, să desemneze adăposturi și să evalueze opțiunile pentru o evacuare rapidă.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că punctele de trecere a frontierei vor funcționa în regim special în următoarele luni.

Ministrul de Externe Radosław Sikorski a abordat joi problema amenințării rusești percepute, declarând pentru TVP World: „Multă vreme, Europa a refuzat să recunoască această realitate, dar noi, polonezii, deja căliți de experiența noastră istorică, știm că trebuie să ne pregătim.”

Frontul de Est

Gorzkowska a declarat în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Administrație și Afaceri Interne că noul sistem electronic va acoperi un total de 112 km de frontieră.

Planurile implică două proiecte distincte, a precizat Gorzowska. Unul prevede consolidarea electronică a 69 de kilometri sub egida Unității de Pază de Frontieră Nadbużański, care este responsabilă de zonele delimitate, printre altele, de râul Bug.

Celălalt proiect vizează un tronson de 43 de kilometri din zona monitorizată de divizia Bieszczady a serviciului, situată în lanțul muntos din sud-est. Pe lângă îmbunătățirile de securitate planificate la frontiera cu Ucraina, autoritățile poloneze intenționează, de asemenea, să consolideze protecția frontierelor țării cu Belarus și Rusia.

Deși Polonia nu se învecinează direct cu Federația Rusă, ea are o frontieră de 232 km cu exclava rusă Kaliningrad. Planurile pentru aceste zone de frontieră includ turnuri de observație suplimentare echipate cu tehnologie de supraveghere și de detectare a dronelor, a declarat Gorzowska, scrie digi24.ro.