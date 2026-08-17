Poluare masivă în Delta Dunării, după atacurile rusești cu drone de pe malul ucrainean al fluviului. Un nor de fum s-a format după incendiul de proporții provocat de bombardamente și a ajuns la noi în țară.

Mai multe localități au fost acoperite de funingine.

Localnicii din zona Periprava-Ceatalchioi s-au trezit în zori cu un nor uriaș deasupra caselor.

Vântul a bătut spre Tulcea, așa că satele Deltei s-au umplut de funingine. Localnicii și-au acoperit fântânile, de teamă că ar putea rămâne fără apă potabilă.

Incendiul a fost provocat, spun ei, de dronele rusești care au lovit obiective din regiunea Vâlcovo. Ucrainenii au încercat toată ziua să stingă focul.

Spre seară, și localnicii din municipiul Tulcea au zărit norul de fum negru. Deocamdată, autoritățile de mediu nu au anunțat dacă au fost depășiri ale normelor de poluare, scrie stirileprotv.ro.

O nouă noapte de atacuri asupra Ucrainei

Efectele vin după ce, în noaptea de 15 spre 16 august, Rusia a lansat o serie de bombardamente masive asupra Ucrainei, folosind rachete și drone și lovind mai multe regiuni ale țării. La Kiev, un cunoscut târg de carte a fost cuprins de flăcări, iar la Krivoi Rog două persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

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