Încrederea rușilor în președintele Vladimir Putin a înregistrat cea mai accentuată scădere săptămânală de la începutul războiului din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Rus pentru Studierea Opiniei Publice (VTsIOM), în perioada 22–28 iunie, și citat de publicația independentă Meduza.

Conform sondajului, indicele de încredere în Vladimir Putin a coborât cu 3,4 puncte procentuale într-o singură săptămână, ajungând la 73,3%. Este cea mai rapidă diminuare a acestui indicator de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, transmite hotnews.ro.

Totodată, 66,9% dintre respondenți au declarat că aprobă activitatea președintelui rus, cu 3,5 puncte procentuale mai puțin decât în săptămâna precedentă. O scădere de o asemenea amploare nu a mai fost înregistrată din august 2024.

În același timp, procentul celor care dezaprobă activitatea lui Putin a crescut de la 19,7% la 21,3%.

Alte sondaje indică o tendință mixtă

Rezultatele diferă ușor de cele ale Fundației pentru Opinia Publică (FOM). Potrivit acesteia, 70% dintre respondenți apreciază pozitiv activitatea lui Vladimir Putin, cu un punct procentual mai puțin decât în săptămâna anterioară.

În schimb, nivelul de încredere măsurat de FOM a crescut de la 69% la 71%, ceea ce indică diferențe între metodologiile utilizate de institutele de sondare.

Scăderea, pusă pe seama problemelor economice

Sociologii remarcă faptul că atât VTsIOM, cât și FOM au început să înregistreze o diminuare a popularității liderului de la Kremlin încă din primăvara anului 2026, pe fondul crizei combustibililor din Rusia și al dificultăților economice tot mai resimțite de populație.

Un alt sondaj, realizat de compania americană Gallup în perioada martie–mai 2026, arată că 60% dintre ruși consideră că situația economică din orașul sau regiunea în care locuiesc se înrăutățește. Potrivit cercetării, acesta este cel mai ridicat nivel de pesimism economic înregistrat în Rusia în ultimii 20 de ani.

Datele sugerează că provocările economice interne încep să influențeze percepția publică asupra conducerii de la Kremlin, chiar dacă Vladimir Putin continuă să beneficieze de un nivel ridicat de susținere în rândul populației.