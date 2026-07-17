Popularitatea președintelui rus Vladimir Putin a înregistrat cea mai abruptă scădere săptămânală din ultimii aproape patru ani, potrivit rezultatelor unor sondaje realizate de două dintre cele mai importante instituții de cercetare a opiniei publice din Rusia, ambele apropiate de autoritățile de la Kremlin. Datele, citate de Kyiv Post și publicate de presa independentă rusă Agentstvo, indică o diminuare semnificativă a sprijinului pentru liderul rus pe fondul problemelor economice și al crizei combustibililor.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Fundația pentru Opinia Publică (FOM), instituție care efectuează periodic cercetări sociologice pentru Kremlin, doar 66% dintre respondenți au declarat că aprobă activitatea lui Vladimir Putin, cu 5 puncte procentuale mai puțin decât în săptămâna precedentă, când nivelul de aprobare era de 71%.

Este cea mai mare scădere săptămânală înregistrată de FOM de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie 2022, perioadă în care Rusia a anunțat mobilizarea militară parțială pentru războiul din Ucraina.

În același timp, procentul celor care dezaprobă activitatea președintelui rus a urcat la 16%, cel mai ridicat nivel consemnat de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Și nivelul de încredere în Vladimir Putin a continuat să scadă. Potrivit FOM, 67% dintre respondenți afirmă că au încredere în liderul de la Kremlin, cu două puncte procentuale mai puțin decât în urmă cu o săptămână, în timp ce 20% spun că nu mai au încredere în acesta. Ambele valori reprezintă cele mai nefavorabile rezultate înregistrate de la începutul războiului.

Scăderea încrederii nu îl vizează doar pe președinte. Sprijinul pentru Guvernul rus s-a diminuat, de asemenea, cu patru puncte procentuale, ajungând la 41%, iar rata de aprobare a premierului Mihail Mișustin a coborât la 49%.

Tendința este confirmată și de un alt sondaj, realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), instituție de stat, care arată că popularitatea lui Putin este în scădere pentru a treia săptămână consecutiv. Potrivit datelor VTsIOM, nivelul de aprobare a ajuns la 65,1%, comparativ cu 70,4% la jumătatea lunii iunie, iar încrederea în liderul rus a scăzut de la 76,7% la 71% în aceeași perioadă.

Deși VTsIOM a înregistrat o diminuare a sprijinului pentru Putin, instituția a raportat o ușoară creștere a aprobării pentru Guvern și pentru premierul Mișustin.

Potrivit publicației Agentstvo, principalul motiv al scăderii popularității președintelui rus pare să fie criza combustibililor, care afectează tot mai mult economia Rusiei. Pentru a doua săptămână consecutiv, 19% dintre respondenți au indicat penuria de carburanți drept cea mai gravă problemă a țării, înaintea războiului din Ucraina, menționat de 18%, și a atacurilor asupra teritoriului rus, indicate de 14% dintre participanții la sondaj.

Totodată, un sondaj separat realizat de Centrul Levada, unul dintre puținele institute independente de cercetare sociologică din Rusia, arată că încrederea consumatorilor ruși a coborât în luna iunie la cel mai redus nivel din toamna anului 2022, ceea ce sugerează că deteriorarea situației economice începe să se reflecte tot mai puternic în percepția populației asupra conducerii de la Kremlin.