Au fost probleme pe căile ferate din Olanda, după ce mai multe obiecte, inclusiv țevi și cabluri, au fost amplasate pe șine, în diverse locuri din țară. Trenurile au avut întârzieri sau chiar au fost anulate, iar în unele zone au fost afectate inclusiv șoselele. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să afle cine este în spatele acțiunilor. Premierul olandez vorbește despre un posibil act de sabotaj.

Haosul a început ieri dimineață, o oră de vârf, după ce mai multe obiecte au fost descoperite pe șine, în centrul și nordul Olandei, inclusiv în Amsterdam. Postul public olandez a difuzat imagini cu polițiști care îndepărtau de pe șine cabluri și țevi metalice de aproximativ un metru și jumătate. Un tren a lovit unul dintre obiecte, însă nimeni nu a fost rănit.

Rob JETTEN, PREMIERUL OLANDEZ: „În zeci de locuri din Țările de Jos au avut loc acte de sabotaj pe calea ferată. Acestea au provocat perturbări majore, deoarece au împiedicat multe persoane să ajungă la serviciu sau la școală. De asemenea, au pus în pericol viețile oamenilor. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i identifica pe făptași.”

Cel puțin 30 de incidente au fost raportate la nivel național. Printre rutele afectate s-au aflat și cele către principalul aeroport internațional, Schiphol, precum și către orașele Eindhoven și Utrecht. Perturbările au fost atât de mari încât operatorul feroviar a anunțat că, inițial, autoritățile nuau putut asigura suficiente autobuze pentru a înlocui trenurile anulate.

Închiderea unor treceri la nivel cu calea ferată a provocat, de asemenea, probleme în traficul rutier. Circulația trenurilor a fost reluată treptat pe parcursul amiezii, însă problemele nu au fost depășite complet, a declarat pentru BBC un oficial al căilor ferate olandeze. Poliția și serviciul olandez de informații au deschis o anchetă pentru a stabili cine a amplasat obiectele pe șine și care a fost scopul acțiunilor.

Peter HOLLA, PURTĂTOR DE CUVÎND POLIȚIA OLANDEZĂ: „ -Ați arestat pe cineva sau există vreun suspect în acest caz?

-Nu, nu s-au efectuat încă arestări. Luăm în considerare toate scenariile posibile cu privire la cine ar putea fi în spatele acestui incident.”

Coincidență sau nu, ieri a fost ziua în care guvernul olandez a prezentat proiectul de buget al țării. În aceeași zi, la amiază au fost incendiați baloți de fân pe mai multe șosele din Țările de Jos, după ce un grup care apără interesele fermierilor și muncitorilor agricoli olandezi anunțase proteste. Grupul se opune planurilor guvernului de reducere a emisiilor de azot. Autoritățile nu au stabilit până acum nicio legătură între protestele fermierilor și perturbarea traficului feroviar.