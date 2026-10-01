După demisia lui Aleksandr Vucic din fruntea țării, Serbia este condusă pentru prima dată de o femeie membră a comunității LGBT. Ana Brnabic a intrat în politică în anul 2015 la invitația liderului demisionar, însă s-a alăturat partidului prezidențial în 2019.

Anterior, Brnabic a deținut funcția de prim-ministru, iar la momentul preluării acestei funcții, în 2017, aceasta era prima femeie și prima persoană gay șef al guvernului într-o țară majoritar ortodoxă și fostă comunistă.

Înainte de a intra în politică, Ana Brnabic a avut o carieră de peste un deceniu în mediul privat. În anul 2016 a fost numită ministru al administrației publice, iar un an mai târziu a fost propusă de către Aleksandr Vucic pentru funcția de șef al guvernului.

Numirea ei a marcat două premiere: a devenit prima femeie premier și prima persoană LGBT care preia șefia Guvernului, nu doar în Serbia ci și în orice țară din estul Europei ortodoxă și fostă comunistă.

În guvernarea sa, Ana Brnabic a susținut parcursul european al Serbiei, deși în același timp Belgradul a continuat să mențină relații strânse cu Rusia și China, transmite Digi24.

În urmă cu doi ani, în anul 2024, aceasta a trecut din fruntea guvernului la șefia parlamentului de la Belgrad. După tragedia de la gara din Novi Sad, unde au murit 14 tineri, și declanșarea demonstrațiilor anticorupție, Brnabic s-a poziționat ferm împotriva manifestațiilor.

Aceasta a ieșit public să-i critice pe cei care au acuzat autoritățile că au utilizat la un moment dat un tun sonic împotriva protestatarilor.

„Protestatarii noștri sunt într-adevăr o specie aparte, care a simțit consecințele acelui fals tun sonic abia trei zile mai târziu”, a afirmat ea.

Ana Brnabic va fi președinte interimar pentru o perioadă de cel mult trei luni. Până la finalul anului, în Serbia vor fi organizate atât alegeri prezidențiale, cât și parlamentare.