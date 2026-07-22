Franța a devenit prima țară din Uniunea Europeană, care adoptă o interdicție generală a rețelelor sociale, pentru copiii sub 15 ani. Legea a fost adoptată aseară. Și este una dintre ultimele reforme importante, promovate în mandatul președintelui Emmanuel Macron, care se încheie anul viitor. Măsuri similare sunt analizate sau pregătite și în țări precum Spania, Italia, Grecia sau Germania. Totul se întâmplă pe fondul preocupărilor privind impactul platformelor digitale asupra sănătății mintale a minorilor. În Hexagon, legea interzice și folosirea telefoanelor mobile în licee - măsură deja valabilă, în învățământul primar francez.

Cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, Adunarea Națională a adoptat proiectul de lege.



După lungi dezbateri, Parlamentul francez a adoptat definitiv propunerea legislativă, care interzicere accesul la rețelele sociale, pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani.



Laure MILLER, RAPORTOR PENTRU PARTIDUL RENAISSANCE: „Întrebarea fundamentală pentru clasa politică este cine controlează mediul informațional în care cresc copiii noștri. Libertatea individuală este importantă, însă ea nu poate exista fără acces la informații credibile, fără control asupra conținutului pe care îl consumăm și fără timpul necesar pentru a-l analiza.”



Aleșii formațiunii de stânga, Franța Nesupusă, au votat împotriva proiectului de lege, susținut de partidul președintelui Macron. Potrivit lor, prevederile încalcă libertățile fundamentale și riscă să elimine anonimatul online.



Louis BOYARD, DEPUTAT PARTIDUL LA FRANCE INSOUMISE: „Această lege nu este doar ipocrită, este și periculoasă. Știți că aceste măsuri vor fi eludate și că sunt imposibil de pus în aplicare.”



Mai multe familii din Franța au dat în judecată TikTok, susținând că sinuciderile unor adolescenți au fost legate de conținutul dăunător, difuzat pe platformă.



Gaelle BERBONDE, MAMA ȘI ACTIVISTĂ: „Singurul lucru pe care îl putem face este să ne protejăm copiii, la fel cum îi protejăm de consumul de alcool.”



Specialiștii se tem că aplicarea legii va fi dificilă.



Ines LEGENDRE, ACTIVISTĂ, ASOCIAȚIE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI: „Va trebui să abordăm și problema conturilor deja existente ale persoanelor sub 15 ani. Cum le identificăm? Cum le suspendăm? Apoi există chestiunea verificării vârstei, pentru toate conturile noi, măsură care urmează să intre în vigoare.”



Potrivit autorităților franceze, unul din doi tineri petrece zilnic între două și cinci ore pe telefonul mobil. Nouă din zece copiii cu vârste între 12 și 17 ani accesează internetul în fiecare zi de pe smartphone. Iar peste jumătate folosesc dispozitivul în principal pentru rețelele sociale.

Legea va intra în vigoare de la 1 septembrie, pentru conturile noi, și de la 1 ianuarie, pentru cele deja existente. Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. Textul nu stabilește nicio metodă de verificare: le revine platformelor, precum Facebook sau TikTok, sarcina de a le defini. Pe de altă parte, Comisia Europeană a prezentat deja o aplicație pan-europeană de verificare a vârstei.